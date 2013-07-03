حضور سه بازیکن برزیلی در فولاد قطعی شد/ تست پزشکی بازیکنان

حسین ابن قاسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خوشبختانه مراحل آماده سازی تیم فولاد برای لیگ برتر فصل آینده و رقابتهای پلی آف جام باشگاه های آسیا به خوبی زیر نظر کادرفنی در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه تیم فولاد خوزستان در سیزدهمین دوره از لیگ برتر، همچون فصل گذشته از سه بازیکن برزیلی بهره می برد، عنوان کرد: حضور تاثیر گذار بازیکنان برزیلی فولاد خوزستان در لیگ دوازدهم که عنوان آقای گل خارجی لیگ برتر را برای «لوسیانو پریرار مندز» نیز به همراه داشت، دلیلی برای ادامه همکاری با این بازیکن و استفاده از او برای حضور پرقدرت فولاد خوزستان در رقابت های لیگ برتر، جام حذفی و جام باشگاه های آسیا بود.

ابن قاسم عنوان کرد: از سویی با انتقال «لئوناردو پادوانی» بازیکن فصل گذشته فولاد خوزستان به لیگ فوتبال قطر، کادر فنی فولاد خوزستان یک بازیکن برزیلی به نام «سرجیو رافائل د کاستا» را برای جایگزینی آن و استفاده در پست دفاع وسط جذب کرد.

سرپرست تیم فوتبال فولاد خوزستان ادامه داد: دیگر بازیکن برزیلی جدید فولاد خوزستان جایگزین «روبرتو نوس‌ آدام جنيور» است که در نیم فصل دوم فصل گذشته به فولاد پیوست. او بازیکنی بود که سابقه بازی در دو تيم اروگوئه‌ايبه نام های واندرز و كولينيا و يك تيم برزيلي به نام بولتا را داشت. این بازیکن جدید که در پست هافبک نفوذی بازی می کند لئوناردو چوز رودریگز (متولد 1983) نام دارد.

وی همچنین با اشاره به مصدومیت محمد رشید مظاهری دروازبان تیم فولاد در اولین روز از تمرین های اردوی سوم فولاد، اظهار کرد: متاسفانه این بازیکن در خلال تمرین از ناحیه استخوانی دست چپ دچار شکستگی می شود که بلافاصله پس از اقدام های اولیه برنامه ریزی های عمل ترمیمی بر روی دست وی انجام شده است. به نظر می رسد دوران بهبودی کامل این بازیکن و بازگشت به تمرینها را حدود 4 تا 6 هفته عنوان کرد.

ابن قاسم با اشاره به حضور تمامی بازیکنان فولاد در تست پزشکی فدراسیون در تهران عنوان کرد: بر اساس زمان تعیین شده توسط مرکز پزشکی ورزشی فوتبال ایران بازیکنان فولاد خوزستان، صبح امروز برای انجام تست های پذشکی پیش از آغاز لیگ به این مرکز مراجعه کردند.

وی ادامه داد: حسین فرکی سرمربی تیم فولاد تمرین صبح امروز تیم فولاد خوزستان را برای انجام تستگیری پزشکی از بازیکنان تیم تعطیل اعلام کرد. در این دوره از تست گیری آن دسته از بازیکنان فولاد که در فصل گذشته معاینات پیش از فصل خود را انجام داده و کارت سلامت فصل 92-91 را دریافت کرده بودند، برای فصل 93-92 تنها معاینات سطح دوم را انجام داده اند.