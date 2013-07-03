پارلمان اروپا بودجه بلند مدت بروکسل را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، پارلمان اروپا روز چهارشنبه با بودجه بلند مدت اتحادیه که مربوط به سال 2014 تا 2020 میلادی به ارزش 960 میلیارد یورو است موافق کرد.

این بودجه چندی قبل و در نشت رهبران اتحادیه اروپا بعد از دو روز مذاکره به تائید آن ها رسیده و قرار بود که پارلمان نیز در مورد آن تصیم گیری کند.

موافقت رهبران اروپایی با این بودجه بعد از رایزنی آن ها با نمایندگان پارلمان اروپا صورت گرفت و از همین "خوزه مانوئل بارسو" رئیس این پارلمان، از توافقی سیاسی در مورد بودجه اروپا سخن گفته بود.