بودجه اروپایی منتظر تصمیمهای پارلمان/احتمال رد طرح توافقی سران از طرف پارلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه سوئیسی "تاگس انسایگر"، در مطلبی نوشت: روسای کشورهای اروپایی چندی پیش بر سر بودجه این اتحادیه به توافق رسیدند و برای نخستین بار در تاریخ اتحادیه اروپا، بودجه این اتحادیه با توافق سران کشورهای اروپایی حدود سه و نیم درصد کاهش یافت. البته این طرح توافقی حالا منتظر موافقت پارلمان اروپا است، اما ظاهرا اکثریت نمایندگن پارلمان می خواهند به این بودجه توافقی سران رای منفی دهند چرا که فکر می کنند در این توافق آنها نادیده گرفته شده اند.

این روزنامه در ادامه نوشت: ماههای زیادی طول کشید تا دولتهای اروپایی درباره چهارچوب بودجه ای اتحادیه اروپا برای سالهای بین 2014 تا 2020 به توافق رسیدند، قرار است امروز پارلمان اروپا درباره این طرح توافقی رای گیری کند و همه شواهد حاکی از آن است که این طرح، توسط اکثریت نمایندگان پارلمان اروپا رد می شود. این نتیجه گیری از پیش نویس قطعنامه پنج عدد از بزرگترین فراکسیونهای نمایندگان اروپایی نشات می گیرد.

پارلمان اروپا توافق انجام گرفته در بروکسل برای بودجه هفت ساله اروپایی در فرم فعلی آن را رد می کند.

نمایندگان پارلمان در پیش نویس قطعنامه ای بر این درخواست خود تاکید کردند که چهارچوب مالی چند سال آینده اتحادیه اروپا باید مدرنتر، شفاف تر و قابل انعطاف‎تر باشد. در ضمن پارلمان اروپایی در نظر دارد که این طرح بودجه ای بعد از انتخابات اروپایی سال 2014 توسط پارلمان جدید مورد تجدید نظر قرار گیرد.

حرکت اعتراضی نمایندگان پارلمان اروپا در جلسه روز گذشته

یکی از نمایندگان این انتقاد را وارد کرده است که شورای اروپایی در حالی درباره این طرح تصمیم گیری کرده است که انگار اصلا پارلمانی وجود نداشته است.

بر اساس قرارداد اصلاحی لیسبون پارلمان اتحادیه اروپا برای اولین بار در تصمیمات مالی چند ساله برای این اتحادیه حق مشارکت و تصمیم گیری دارد. به این ترتیب موافقت پارلمان برای اجرایی شدن چنین طرحی لازم است.

اگر تا پایان سال پارلمان و شورای اروپایی، به توافقی درباره بودجه اروپایی نرسند، به صورت خودکار حجم بودجه 2013 ابتدا برای سال آینده و بعد هم در صورت عدم توافق تا مدت بیشتری ادامه می یابد.

