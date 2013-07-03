دومین حمله شکارچیان به محیط بانان دنا/ زخمی شدن یک محیط بان دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، "محمد فصیح مفرد" دومین محیط بانی است که طی دو ماه گذشته در دنا از سوی شکارچیان مجروح می شود.

پیش از این نیز "علی افشار" رئیس پارک ملی دنا در اردیبهشت گذشته توسط شکارچیان غیر مجاز در منطقه میمند پارک ملی دنا به گلوله بسته شد و از ناحیه کتف و بازو مجروح و روانه بیمارستان شیراز شده بود.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان در این خصوص گفت: پس از با خبر شدن ماموران منطقه حفاظت شده دنا از حضور تعدادي متخلف در منطقه حفاظت شده بلافاصله مامورين يگان حفاظت اقدام به دستگيري آنها کردند.

جمشید عبدی پور افزود: در این حین شکارچیان اقدام به درگيري با محيط بانان کردند كه در اين درگيري يكي از محیط بانان به نام محمد فصيح مفرد از ناحيه پشت دست و پا مجروح شد.

وی بیان کرد: محيط بانان توانستند يكي از متخلفين را با لاشه شكار دستگير کنند اما بقیه متواري شدند.

عبدی پور افزود: فرد متخلف تحويل مقامات قضايي شد و سایر متخلفین شناسایی شده و تحت تعقيب هستند.

وی حال عمومی محیط بان زخمی شده را نیز رضایت بخش عنوان کرد.