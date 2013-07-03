کشف 65000 ليتر روغن موتور تقلبی در غرب استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ منصور خدادادي اظهار داشت: با بدست آمدن اخبار و اطلاعاتي مبني بر اينکه افرادي در يکي از شهرکهاي شهريار اقدام به توليد روغن موتور تقلبي با برچسب و نشان شرکتهاي مختلف مي کنند، موضوع به صورت ويژه در دستور کار پليس آگاهي قرار گرفت، با شناسايي اماکن و هماهنگي مقام قضايي اکيپي متشکل از عوامل اداره مبارزه با قاچاق کالا وارز پليس آگاهي و کارشناس شرکت پخش فرآورده نفتي از محل ها بازديد کردند.

این مسئول عنوان کرد: در بررسي هاي اوليه، پليس، موفق به کشف انواع روغن موتور هاي تقلبي با برچسب و نشان شرکت هاي توليدکننده روغن موتور و 65 هزار ليتر روغن موتور تقلبي شد و در بررسي هاي تکميلي، مشخص شد افراد سود جو و فرصت طلب با جمع آوري روغن موتور هاي ضايعاتي و سوخته اقدام به توليد روغن موتور تقلبي با برچسب و نشان شرکتهاي معتبر کرده وسپس در بازار عرضه مي کردند.

وی ادامه داد:در اين راستا، پليس موفق به دستگيري مالکان دو کارگاه مذکور و دو کارگر تبعه افغان شد، همچنین کارگاه ها پلمپ و پرونده هاي مقدماتي تشکيل و متهمان دستگير شده تحويل مراجع قضايي شدند.

کشف 241 دستگاه خودرو مسروقه و دستگيري 50 سارق در ملارد

سرهنگ محسن صفري اظهار داشت: با اجراي طرح هاي امنيت محله محور و برخورد با سارقان به ويژه سارقان خودرو و موتورسيکلت، مأموران پليس آگاهي فرماندهي انتظامي ملارد با تلاش شبانه روزي و اجراي طرحهاي متعدد انتظامي موفق شدند طی سه ماه نخست سالجاری، 29 سارق حرفه اي خودرو و 21 سارق موتور سيکلت را در نقاط مختلف ملارد دستگير کرده و 241 دستگاه خودروي مسروقه را کشف و به مالباختگان تحويل دهند.

فرمانده انتظامي شهرستان ملارد ضمن قدرداني از مشارکت و همکاری مطلوب مردم با پليس در اجراي طرحهاي پاکسازي و انتظامي، از شهروندان خواست: در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه فعاليت غيرقانوني و مجرمانه توسط افراد فرصت طلب و قانون گريز، مراتب را در اسرع وقت از طريق تلفن فوريتهاي پليسي 110 اعلام تا نسبت به شناسايي و دستگيري مجرمان و متخلفان اقدام شود.