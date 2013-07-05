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۱۴ تیر ۱۳۹۲، ۱۱:۰۸

بزرگترین فراکسیون پارلمان لیبی مشارکت خود را به حال تعلیق درآورد

بزرگترین فراکسیون پارلمان لیبی مشارکت خود را به حال تعلیق درآورد

منابع لیبیایی از تعلیق مشارکت بزرگترین ائتلاف پارلمانی لیبی خبر دادند.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیاالیوم، ائتلاف نیروهای ملی گرا در لیبی از لغو عضویت خود در کنگره ملی در اعتراض به تعویق تدوین قانون اساسی جدید در این کشور خبر داد.

رهبری ائتلاف نیروهای ملی گرا که بزرگترین فراکسیون پارلمانی به شمار می رود را محمود جبریل نخست وزیر اسبق لیبی بر عهده دارد.

در این بیانیه آمده است: ائتلاف تصمیم به تعلیق فعالیت خود در کنگره ملی به غیر از فعالیت های مربوط به تدوین قانون انتخابات در کمیته تدوین قانون اساسی گرفته است.

ائتلاف لیبرال لیبی که در انتخابات پارلمانی هفتم جولای سال گذشته پیروز انتخابات شد بیان کرد: امکان ادامه حضور در روند سیاسی که زور و سلاح حرف اول را می زند وجود ندارد.

کد مطلب 2090294

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