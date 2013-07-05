به گزارش خبرنگار مهر، بعد از دو نوازی پرکاشن همایون نصیری و گیتار بیس دارا دارایی قطعه "برای عاشق دیره" یکی از قطعات پرطرفدار و معروف امید حاجیلی به عنوان اولین قطعه کنسرت که نوبت اول آن با یک ساعت تاخیر آغاز شد، برای مخاطبان اجرا شد.

حاجیلی بعد از اجرای این قطعه خطاب به تماشاگران گفت: خیلی خوشحالم که بالاخره بعد از چند سال دوباره توانستم اجرای زنده داشته باشم و در خدمت شما تماشاگران فهیم موسیقی باشم البته در این بین از زحمات دفتر موسیقی وزارت اشاد و موسسه شکوه موسیقی ایرانیان به عنوان برگزارکننده کنسرت هم تشکر می‌کنم که برای برپایی این برنامه با من همراه بودند.

وی قبل از اجرای قطعه "دوباره" خطاب به تماشاگران گفت: به دلیل ریتمیک بودن این قطعه مطمئن هستم که این آهنگ را دوست خواهید داشت اما قبل از اجرای آن می خواهم از شما خواهش کنم که یک مقدار کنترل شده انرژی خود را تخلیه کنید تا من در برنامه های آینده هم بتوانم در خدمت شما باشم.

این نوازنده ساکسیفون که در بخش های مختلف کنسرت قطعاتی را هم به صورت تکنوازی برای مخاطبان اجرا می کرد قبل از اجرای قطعه "دیگه بسه" تاکید کرد: بسیاری از تماشاگران حرفه‌ای کنسرت‌های موسیقی بر این باورند که تماشاگران نوبت‌های اول هر کنسرتی بی‌انرژی‌تر از تماشاگران نوبت دوم هستند اما شما امشب خلاف این را به من ثابت کردید.

حاجیلی ادامه داد: سبک موسیقی منطقه آمریکای لاتین یکی از سبک‌هایی است که من همیشه علاقه خودم را به آن در آثارم نشان داده ام. این قطعه‌ای که امشب برای شما اجرا می کنم نیز در راستای علاقه‌مندی های من به موسیقی آمریکای لاتین است که امیدوارم مورد پسند شما هم قرار گیرد.

این خواننده بعد از اجرای این قطعه، اثر "عاشقتم" را برای مخاطبان خود اجرا کرد. اجرای این قطعه در حالی بود که وی با میکروفون داخل سالن به صورت مستمر با اتاق فرمان برای تنظیم صدا در ارتباط بود که این امر لحظاتی از اجرای برنامه را دچار وقفه کرد.

اجرای قطعه فولکلوریک آذری "کوچلره سو سپمیشم" بخش دیگری از کنسرت امید حاجیلی بود که با استقبال تماشاگران مواجه شد.

وی بعد از اجرای این قطعه ادامه داد: آهنگ دیگری که تصمیم دارم برای شما اجرا کنم، قطعه جدیدی است که در آلبوم جدید منتشر می شود. این قطعه آهنگ بندرعباسی است که زنده‌یاد ناصر عبداللهی به این نوع آهنگ‌ها علاقه فراوانی داشت و همیشه دوست داشت ترانه های شادی را به مخاطبان عرضه کند. به همین جهت من هم سعی کردم با این محتوا و لهجه بندری آن ادای دینی داشته باشم به زنده یاد ناصر عبداللهی که یاد و خاطره اش همیشه در ذهن ماست.

قطعه شاد "بی تو" هم عنوان قطعه دیگری بود که در کنسرت امید حاجیلی برای علاقه مندان اجرا شد، این قطعه به دلیل ترکیبی که در انتها با ترانه بومی "آهوی دشت" همراه شد با استقبال خوبی از سوی تماشاگران مواجه شد به طوریکه مخاطبان بعد از اجرای آن خواستار تکرار اجرا شدند.

"مگذار گریه‌های من غریبه ها ببیند" عنوان ترانه بعدی کنسرت امید حاجیلی بود که با همخوانی مسعود حمیدی و نوازندگی جاوید تاجیک (خواننده و نوازنده افغانستانی) همراه بود. اجرای بخشی از موسیقی نواحی افغانستان در کنار سازهای الکترونیک کنسرت حال و هوای متفاوتی را به اجرای این قطعه داد که تماشاگران نیز از آن استقبال کردند.

قطعه جدید " چشم " هم اثر بعدی بود که حاجیلی در این کنسرت آن را اجرا کرد.

به گزارش مهر، بخش پایانی کنسرت امید حاجیلی در نوبت اول هم اختصاص به ترانه پرطرفدار "دلبر" داشت که با استقبال قابل توجه تماشاگران مواجه شد. وحید اسداللهی نوازنده پیشکسوت گارمون و نقاره به همراه فرزند خود به عنوان نوازنده مهمان این بخش حضور داشتند که شیوه نوازندگی این نوازنده شور و هیجان زیادی را به اجرای این قطعه داد.

آرش مقدم (درامز)، همایون نصیری (پرکاشن)، دارا دارایی (گیتار باس)، نیما رمضان (گیتار الکتریک)، خشایار حیدری (پیانو)، سین شریفی (ترومبون)، سیامک کریم پور (ترومبون)، علی ضرابی (ترومپت)، کامیار ماندگاریان (ترومپت)، مجید ترکاشوند (ساکسفون) و سینا ذکایی (فلوت) و یک گروه کر هفت نفره گروه اجرایی این کنسرت را تشکیل می دادند.