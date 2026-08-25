به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نثاری صبح سه شنبه در آیین افتتاح و بهرهبرداری از ۳۴۵ واحد مسکن شهری و یکهزار و ۹۵۰ واحد مسکن روستایی در استان همدان، با خیرمقدم به وزیر راه و شهرسازی، استاندار همدان، مدیران وزارت راه و شهرسازی و سایر مسئولان حاضر در مراسم، اظهار کرد: حضور مسئولان ملی و استانی در شهرستان نهاوند فرصت مناسبی برای طرح مستقیم مطالبات مردم و پیگیری جدی مسائل زیرساختی این شهرستان است.
وی با قدردانی از عملکرد وزیر راه و شهرسازی و مجموعه وزارتخانه در حوزههای راه، راهداری، راهآهن و مسکن، افزود: رویکرد کارشناسی، تخصصمحور و مبتنی بر ارزیابیهای میدانی و نیازهای واقعی جامعه در حال پیگیری است و آثار این اقدامات را مردم بهتدریج مشاهده میکنند.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افتتاح بخشی از واحدهای مسکن شهری نهاوند گفت: بخش قابل توجهی از واحدهای باقیمانده از پیشرفت فیزیکی حدود ۹۰ درصد برخوردارند و انتظار مردم این است که این پروژهها هرچه سریعتر به مرحله بهرهبرداری برسند.
وی خطاب به وزیر راه و شهرسازی گفت: درخواست ما این است که با حمایت و دستور ویژه این واحدها حداکثر در مدت یک تا ۲ ماه آینده تکمیل و از سوی بنیاد مسکن به متقاضیان تحویل شود چراکه شرایط اقتصادی و مشکلات ناشی از اجارهنشینی فشار زیادی به مردم وارد کرده است.
نثاری همچنین با اشاره به پروژه دیگری با پیشرفت حدود ۷۰ درصد، خواستار استمرار پیگیری و تخصیص انرژی و اعتبار لازم برای تکمیل آن شد و افزود: ما به مردم وعده دادهایم که صدای مطالبات آنها باشیم و این وعده را با جدیت دنبال خواهیم کرد.
آغاز عملیات اجرایی راهآهن نهاوند در آینده نزدیک
وی یکی دیگر از مطالبات مهم شهرستان را پروژه راهآهن آنتنی نهاوند عنوان کرد و گفت: پس از حدود ۱۰ سال برای این پروژه ردیف اعتباری نزدیک به یک همت در کمیسیون تلفیق و با همکاری مجموعه وزارت راه و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور در نظر گرفته شده و پروژه اکنون در مرحله مناقصه قرار دارد.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی خواستار تسریع در برگزاری مناقصه این پروژه شد و اظهار کرد: انتظار داریم با دستور وزیر راه و شهرسازی مناقصه هرچه سریعتر برگزار و حداکثر در مدت یک ماه آینده عملیات اجرایی راهآهن آنتنی نهاوند آغاز شود.
وی با تاکید بر ظرفیت راهبردی این شهرستان در شبکه ریلی کشور ادامه داد: نهاوند میتواند نقش مهمی در اتصال کریدورهای شمال به جنوب و شرق به غرب ایفا کند و به همین دلیل مطالعات محور ریلی اسدآباد، بیجار، نهاوند و دورود نیز باید با جدیت دنبال شود.
نثاری گفت: با تکمیل این مسیر میتوان امیدوار بود اتصال ریلی نهاوند به دورود، با عبور از بروجرد، در آینده محقق شود؛ مسیری که از نظر اقتصادی، حملونقل کالا و توسعه زیرساختهای منطقه از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی همچنین با اشاره به پروژههای حوزه راه شهرستان نهاوند، از پیگیری اعتبار برای محور فیروزان ـ قارلق خبر داد و گفت: اعتبار این پروژه تامین شده و بهزودی مناقصه آن برگزار خواهد شد.
نثاری همچنین چهارخطه شدن محور نهاوند ـ سهراهی کنگاور را از دیگر مطالبات مهم شهرستان دانست و افزود: حدود ۹ کیلومتر از این محور در حوزه شهرستان کنگاور همچنان وارد مرحله مناقصه نشده که این موضوع نیز با جدیت در حال پیگیری است.
وی با اشاره به جلسات اخیر با مسئولان وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: موضوع تامین اعتبار از محل ماده ۵۶ نیز در حال پیگیری است تا این مسیر هرچه سریعتر وارد مرحله اجرا شود.
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هدف ما این است که در یک یا ۲ سال آینده محور نهاوند، فیروزان و سهراهی کنگاور بهصورت چهارخطه و با رعایت استانداردهای ایمنی و فنی تکمیل شود چراکه این محور به دلیل ارتباط میان سه استان و همچنین عبور بخش قابل توجهی از زائران عتبات عالیات از اهمیت ملی و منطقهای برخوردار است.
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