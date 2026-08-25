تداوم حمایت بانک مسکن از نهضت ملی همزمان با اصلاح ساختار مالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن ـ هیبنا، علی خورسندیان ضمن تبریک هفته دولت و با اشاره به نقش محوری بانک مسکن در اجرای قانون جهش تولید مسکن و نهضت ملی اظهار کرد: بانک مسکن به عنوان همراه اصلی دولت در تأمین مسکن اقشار مختلف جامعه، متناسب با سهمیه ابلاغی و تکلیف قانونی خود، از ابتدای اجرای این طرح تاکنون نقش مؤثری در تأمین مالی پروژه‌ها ایفا کرده است.

نیمی از واحدها به مردم تحویل داده شد

وی ادامه داد: از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تا پایان تیرماه ۱۴۰۵، از ۴۰۹ هزار و ۴۱۰ واحد معرفی‌شده به بانک، ۳۹۷ هزار و ۶۵۳ واحد مسکونی به مبلغ بیش از ۱۹۶ همت تأمین مالی شده است. همچنین حدود ۱۹۸ هزار واحد نهضت ملی به مرحله فروش اقساطی و تحویل رسیده که معادل بیش از ۴۹ درصد واحدهای تأمین مالی‌شده است.

مدیرعامل بانک مسکن تصریح کرد: در حال حاضر، نسبت تعداد قراردادهای منعقدشده به واحدهای معرفی‌شده، بیش از ۹۷ درصد است که بیانگر سطح بالای ایفای تعهدات بانک در این طرح ملی است.

ایفای ۸۰ درصد تعهدات و سهم ۵۲ درصدی بانک مسکن از تامین مالی

وی با اشاره به سهمیه قانونی بانک مسکن در نهضت ملی گفت: سهمیه ابلاغی و تکلیف قانونی بانک مسکن در این طرح ۵۲۵ همت است و نسبت تسهیلات پرداختی (۱۵۵.۷ همت در قالب سهم‌الشرکه) به قراردادهای منعقدشده نیز حدود ۸۰ درصد محاسبه می‌شود.

خورسندیان افزود: سهم بانک مسکن از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور در طرح نهضت ملی مسکن حدود ۵۲ درصد است و این موضوع نشان‌دهنده نقش و مسئولیت ویژه بانک مسکن در اجرای سیاست‌های دولت در حوزه تأمین مسکن است.

عملکرد بانک مسکن در دولت چهاردهم

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به عملکرد این بانک در دولت وفاق ملی اظهار داشت: در این دوره نیز بانک مسکن با تمرکز بر تسریع در اجرای پروژه‌ها و تعیین تکلیف واحدهای مشمول طرح، به ایفای نقش خود ادامه داده است. از این رو در دوره فعالیت دولت چهاردهم، قرارداد تأمین مالی ۲۸ هزار واحد مسکونی به ارزش ۲۳۶ هزار میلیارد ریال منعقد شده و میزان سهم‌الشرکه پرداختی در این بخش ۵۶۶ هزار میلیارد ریال بوده است.

خورسندیان ادامه داد: همچنین تعداد واحدهای تعیین تکلیف‌شده در دولت چهاردهم به ۱۵۰ هزار واحد مسکونی رسیده که نشان‌دهنده استمرار اقدامات بانک مسکن برای تسریع در روند اجرای پروژه‌ها و پاسخگویی به تعهدات این طرح است.

کاهش ۹۶ همتی ناترازی طی ۷ ماه با اصلاح ساختار مالی بانک

مدیرعامل بانک مسکن در ادامه با اشاره به وضعیت ترازنامه این بانک اظهار کرد: ناترازی بانک مسکن عمدتاً ناشی از ایفای نقش توسعه‌ای و عمل به تعهدات این بانک در طرح نهضت ملی مسکن بوده است.

وی گفت: میزان ناترازی بانک مسکن پیش از شهریورماه ۱۴۰۰ حدود ۱۰ همت بود، اما در پی تأمین مالی گسترده نهضت ملی مسکن و استفاده از تمامی ظرفیت‌های داخلی بانک، بهره‌گیری از بازار بین‌بانکی و اضافه‌برداشت از بانک مرکزی، این رقم در آذرماه ۱۴۰۴ به ۱۳۶ همت رسید.

خورسندیان افزود: با این حال، همزمان با ایفای مأموریت توسعه‌ای در بانک مسکن، برنامه اصلاح مولدسازی و فروش املاک غیرضرور، مدیریت مصارف و استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه از جمله اقداماتی بود که با تلاش همکاران صف و ستاد انجام شد.

وی تصریح کرد: مجموعه این اقدامات موجب شد ناترازی بانک مسکن از ۱۳۶ همت در آذرماه ۱۴۰۴ به ۷۱ همت در پایان همان سال و سپس به ۴۰ همت در پایان تیرماه ۱۴۰۵ کاهش یابد.

مدیرعامل بانک مسکن خاطرنشان کرد: در حال حاضر هیچ اضافه‌برداشتی از بانک مرکزی نداریم و هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی بانک بر این اساس است که ناترازی تا پایان سال ۱۴۰۵ به صفر برسد.

رشد منابع و افزایش ظرفیت تأمین مالی

خورسندیان رشد ۵۷ درصدی منابع بانک در سال ۱۴۰۴ را در کنار بهبود وضعیت نقدینگی، یکی از نشانه‌های بهبود وضعیت مالی و افزایش ظرفیت تأمین مالی دانست و گفت: در این مسیر، تقویت اعتماد مشتریان، ارتقای کیفیت خدمات، توسعه تعامل با سپرده‌گذاران و فعال‌سازی ظرفیت‌های بانک دنبال شده است.

وی ادامه داد: همزمان تلاش شده مدیریت مصارف متناسب با منابع در دسترس و اهداف توسعه‌ای بانک انجام شود تا ضمن حفظ تعادل مالی، ظرفیت بانک برای ایفای نقش مؤثرتر در حوزه مسکن و سایر بخش‌های اقتصادی افزایش یابد.