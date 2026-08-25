به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کریمیان مدیرکل روابط عمومی و اموربین الملل سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۴۲ هزار نفر نسبت به ثبت علاقه‌مندی به شرکت در آزمون عملی رشته علوم ورزشی و برخی رشته‌های گروه آزمایشی هنر در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ اقدام کرده‌اند، گفت: متقاضیان فقط تا پایان روز پنجشنبه ۵ شهریور فرصت دارند علاقه‌مندی خود را برای شرکت در این آزمون‌ها اعلام کنند و این مهلت تمدید نخواهد شد.

کریمیان افزود: مهلت اعلام علاقه‌مندی به شرکت در آزمون عملی رشته علوم ورزشی و برخی رشته‌های گروه آزمایشی هنر از ۲۵ مرداد آغاز شد و تا ۳۱ مرداد ادامه داشت.

وی ادامه داد: با توجه به تمدید مهلت اعلام علاقه‌مندی در ۳۱ مرداد ماه، فرصت دیگری برای آن دسته از متقاضیانی که در بازه زمانی اولیه موفق به انجام این فرایند نشده بودند، در نظر گرفته شد و بر این اساس متقاضیان می‌توانند حداکثر تا پایان روز پنجشنبه ۵ شهریور ۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه جامع آزمون سراسری نسبت به ثبت علاقه‌مندی خود اقدام کنند.

مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: متقاضیان پس از مطالعه دقیق اطلاعیه مربوط باید از طریق سامانه جامع آزمون سراسری نسبت به ثبت علاقه‌مندی خود برای شرکت در آزمون عملی رشته یا رشته‌های مورد نظر اقدام کنند.