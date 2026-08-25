به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علیفر ظهر امروز سهشنبه در آیین تجلیل از برگزیدگان کشوری و استانی جشنواره نوآوری در فرایند آموزش و یادگیری اظهار کرد: معلم با انسان و آینده یک نسل سروکار دارد و به همین دلیل مسئولیت او با بسیاری از مشاغل تفاوت دارد.
وی افزود: اگر بتوانیم نسلی خلاق، توانا و اثرگذار تربیت کنیم، نتیجه این تلاش در آینده جامعه نمایان خواهد شد. معلمی که تنها اطلاعات را منتقل میکند، همه رسالت خود را انجام نداده است.
مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان ادامه داد: معلم اثرگذار در کنار آموزش، امید، مسئولیتپذیری، ایمان، شجاعت، عشق و حقیقتجویی را در دانشآموز تقویت میکند و موفقیت او را فراتر از نمره و کارنامه میبیند.
علیفر با بیان اینکه معلم خوب تمدن فردا را میسازد، تصریح کرد: مدرسه نیز صرفاً محل انتقال اطلاعات نیست بلکه محیطی برای شکلگیری انسان و ساختن بخش مهمی از آینده فردی و اجتماعی دانشآموزان است.
وی با اشاره به ضرورت نوآوری در شیوههای تدریس گفت: دانشآموز امروز با دانشآموز ۲۰ یا ۳۰ سال پیش تفاوت دارد؛ این نسل از ابتدای زندگی با اینترنت، تلفن همراه هوشمند، شبکههای اجتماعی، هوش مصنوعی و ابزارهای دیجیتال در ارتباط بوده است و شیوه یادگیری و ارتباط او نیز تغییر کرده است.
مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان بیان کرد: دانشآموزان امروز کنجکاو، خلاق، دارای سرعت یادگیری بالا، آشنا با فناوری و حساس به موضوعاتی مانند عدالت هستند و هنر معلمان، شناخت و هدایت درست این ویژگیها است.
علیفر کاهش گفتگوی واقعی در خانواده و مدرسه، وابستگی به فضای دیجیتال و دشواری در مطالعه عمیق را از چالشهای نسل جدید دانست و افزود: نمیتوان با شیوههای قدیمی انتظار نتایج متفاوت داشت؛ معلم باید روش و زبان ارتباط خود را متناسب با دانشآموز امروز تغییر دهد.
وی ادامه داد: تعامل با نسل جدید یعنی پیش از پاسخ دادن، شنیدن؛ پیش از قضاوت، شناختن و پیش از هدایت، همراه شدن. اگر دانشآموز احساس کند معلم او را میفهمد و در کنارش است، زمینه اثرگذاری تربیتی فراهم میشود.
مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان با تأکید بر ضرورت خودسازی معلمان گفت: معلم نمیتواند از دانشآموز انتظار مطالعه، نظم و اخلاق داشته باشد اما خود به آنها پایبند نباشد. معلمان باید افزون بر حوزه تخصصی، در زمینه روانشناسی، تربیت و مسائل اجتماعی و فرهنگی نیز مطالعه مستمر داشته باشند.
علیفر با اشاره به نقش الگویی معلم اظهار کرد: دانشآموز تنها سخنان معلم را نمیشنود بلکه رفتار او را نیز میبیند؛ نحوه سخن گفتن، احترام گذاشتن، واکنش در زمان عصبانیت و حتی عذرخواهی کردن، پیامهای تربیتی مهمی برای دانشآموز دارند.
وی رسیدگی به مسائل روحی و اجتماعی دانشآموزان را مسئولیت همه ارکان مدرسه دانست و گفت: گاهی چند دقیقه گفتگو با دانشآموزی که با مشکل یا فشار روحی روبهرو است، میتواند مسیر زندگی او را تغییر دهد.
مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان با تقدیر از معلمان نوآور افزود: همکارانی که برای تولید محتوای آموزشی، ایدهپردازی، تمرین و آزمون و خطا وقت میگذارند، شایسته قدردانی هستند زیرا متفاوت دیدن و متفاوت آموزش دادن، تدریس را با نیازهای دانشآموز امروز هماهنگ میکند.
علیفر در خصوص پروژه مهر گفت: امسال برای بازگشایی مدارس شرایط خاصی پیش رو داریم و باید از همه ظرفیتها برای آغاز آرام و کمدغدغه سال تحصیلی استفاده کنیم.
وی افزود: با افزایش تقاضای ثبتنام در مدارس دولتی، همکاران اداری باید برای ساماندهی ثبتنام و پاسخگویی به نیازها تلاش کنند.
مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان از برگزاری مانور بازگشایی مدارس در ۲۲ شهریورماه خبر داد و گفت: مدیران و معلمان باید با حضور فعال در این مانور، آمادگی مدارس برای سال تحصیلی جدید را ارزیابی کنند.
علیفر در پایان اظهار کرد: پیشرفت آموزشی یکشبه اتفاق نمیافتد و باید با برنامهریزی، گامبهگام و به صورت پیوسته مسیر ارتقای کیفیت آموزش در خوزستان را دنبال کنیم.
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