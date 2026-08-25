از شهرکرد تا کوهرنگ؛ ادامه توسعه شبکه ایرانسل در چهارمحال و بختیاری

مراسم بهرهبرداری از پروژههای ارتباطی اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، در قالب جلسه شورای اداری استان، با حضور دکتر سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوریاطلاعات به نمایندگی از هیئت دولت، جعفر مردانی استاندار چهارمحال و بختیاری، دکتر محسن صدر معاون وزیر و رئیس سازمان فناوریاطلاعات، دکتر نیکمحمد بلوچزهی مشاور وزیر در توسعه ارتباطات و فناوریاطلاعات در مناطق روستایی و مجری طرح خدمات عمومی اجباری (USO)، دکتر احسان چیتساز معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات، دکتر محمد حاتمیزاده معاون حقوقی، امور دولت، مجلس و استانهای وزارت ارتباطات و فناوریاطلاعات، دکتر وحید یزدانیان معاون توسعه شبکه ملی اطلاعات وزیر و رییس پژوهشگاه فضایی ایران، جمعی از نمایندگان استان در مجلس، مدیران استانی و مدیران ایرانسل برگزار شد.
این پروژهها که به نمایندگی از از مجموعه اقدامات ارتباطی ایرانسل در استان معرفی شدهاند، با هدف گسترش اینترنت پرسرعت، بهبود کیفیت شبکه، تسهیل دسترسی در شهر و روستا، کاهش شکاف دیجیتال و پیشبرد عدالت ارتباطی اجرا شدهاند.
در این مراسم، پس از آن که معاون پروژه ایرانسل، گزارشی از روند پیشرفت طرحهای ارتباطی استان چهارمحال و بختیاری ارائه کرد، ارتباط آنلاین با محل پروژهها برقرار شد و طرحها بهصورت رسمی افتتاح شدند.
ظرفیت 5G ایرانسل در شهرکرد افزایش یافت
سایت نسل پنجم ایرانسل واقع در بلوار شهید توسلی شهرکرد، با هدف ارتقای ظرفیت شبکه نسل پنجم در مرکز استان و با اعتبار ۲۷۵ میلیارد ریال، به بهرهبرداری رسید. راهاندازی این سایت، امکان ارائه خدمات ارتباطی پرسرعت، کاهش تأخیر شبکه، افزایش ظرفیت پاسخگویی به کاربران و ایجاد بستر مناسب برای توسعه خدمات مبتنی بر فناوریهای نوین را بیش از پیش فراهم کرده است.
ایرانسل نخستین ارائهدهنده 5G در ایران، از سال ۱۳۹۵ مطالعه و توسعه فناوری نسل پنجم را آغاز و در شهریور ۱۳۹۶ نخستین نمونه شبکه کامل 5G را در حضور وزیر وقت ارتباطات، آزمایش کرد.
ایرانسل در مرداد ۱۳۹۹، نخستین سایت تجاری 5G کشور را راهاندازی کرد و توسعه این فناوری را در شهرهای مختلف ادامه داد و تا پایان بهار سال ۱۴۰۵، تعداد ۱۱۷۶ سایت نسل پنج را در ایران راه اندازی کرد.
ایرانسل در دی ۱۴۰۲، با رونمایی از شبکه 5G-SA وارد نسل ۵.۵ ارتباطات شد و در تیر ۱۴۰۳، رکورد بالاترین سرعت اینترنت ایران، معادل ۷.۵ گیگابیت بر ثانیه، را بر بستر این شبکه ثبت کرد.
توسعه 5G ایرانسل در ادامه با ارائه قابلیتهای پیشرفتهای همچون «تماس نسل پنجم یا 5G New Calling»، ثبت رکورد سرعت دانلود ۴۶۱۳ مگابیت بر ثانیه در سایت 5G رشت و معرفی بابل بهعنوان نخستین «شهر تمام 5G» ایران همراه بوده است.
ساکنان روستای قلعهخونکار به اینترنت پرسرعت متصل شدند
در بخش دیگری از این مراسم که با حضور مدیر ارشد منطقه مرکزی ایرانسل برگزار شد، سایت ارتباطی ایرانسل برای پوشش روستای قلعهخونکار، واقع در دهستان شوراب تنگزی بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری، به صورت آنلاین افتتاح شد.
این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۷۵ میلیارد ریال و از محل منابع طرح توسعه روستایی وزارت ارتباطات (USO) اجرا شده است و با بهرهبرداری از آن، دسترسی پایدار ساکنان این منطقه به اینترنت پرسرعت و خدمات ارتباطی فراهم شده است.
سایت جدید ایرانسل، ۲۴ خانوار با جمعیت ۸۸ نفر را تحت پوشش شبکه ارتباطی قرار داده و امکان استفاده از خدمات ارتباطی با کیفیت، اینترنت همراه، آموزش مجازی، خدمات دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیکی و سایر خدمات مبتنی بر اینترنت را برای ساکنان این منطقه فراهم کرده است؛ اقدامی که به کاهش شکاف دیجیتال و تحقق عدالت ارتباطی کمک میکند.
ایرانسل هماکنون بیش از ۹۰ درصد جمعیت کشور را تحت پوشش اینترنت پرسرعت قرار داده است. این میزان در شهرهای بزرگ به ۱۰۰ درصد رسیده و در بسیاری از شهرها و مناطق دیگر، نزدیک به این میزان است.
اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، برای تکمیل پوشش ارتباطی کشور، علاوه بر روستاهایی که بر اساس برنامهریزی هدفمند تحت پوشش قرار میدهد، پروژه بزرگ USO (خدمات عمومی اجباری ارتباطات و فناوریاطلاعات) را در شهرها و روستاهای ابلاغی وزارت ارتباطات و فناوریاطلاعات پیش برده و با نصب و راهاندازی یا ارتقای تکنولوژی سایتهای ارتباطی، روستاهای بالای ۲۰ خانواری را که طبق برنامه وزارت ارتباطات به ایرانسل واگذار شدهاند، تحت پوشش اینترنت پرسرعت تلفنهمراه قرار داده است.
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