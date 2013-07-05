به گزارش خبرنگار مهر، کاخ گلستان نخستین مجموعه ثبت شده جهانی در تهران است که اوایل تیر ماه سال جاری در سی‌ و هفتمین اجلاس سالانه کمیته میراث جهانی یونسکو در فهرست میراث جهانی به ثبت رسید.

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به مناسبت ثبت هر پرونده در یونسکو، جشنی را برای ثبت جهانی کاخ گلستان برپا خواهد کرد.

مقرر شده این جشن مناسبتی، یکشنبه 16 تیرماه با حضور رئیس جمهور، محمدشریف ملک زاده معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و جمعی از مسئولان کشور در کاخ گلستان برگزار شود.

طبق آمار یونسکو، ایران دارای 16 اثر ثبت شده جهانی است که این آثار شامل چغازنبیل، تخت جمشید، پاسارگاد، تخت سلیمان، بم و فضای فرهنگی آن، گنبد سلطانیه، سنگ نبشته بیستون، سازه های آبی شوشتر، کلیساهای ارامنه ، بازار تاریخی تبریز، بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی، میدان نقش جهان، مسجد جامع اصفهان، برج گنبد قابوس، مجموعه باغ‌های ایرانی و کاخ گلستان است.