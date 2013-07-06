به گزارش خبرنگار مهر از بندرعباس، جعل نام خلیج فارس شاید یکی از خنده‌دارترین و در عین حال درد آورترین کارهایی است که در دوره و زمانه ما از سوی افرادی صورت گرفته که عمر تاریخی کشورهایشان به اندازه بخش کوچکی از تاریخ و تمدن کهن خلیج فارس هم نیست.

افرادی که در تاریخ و تمدن دنیا جایگاه خاصی ندارند، در این دوره و زمانه تلاش کرده ‌اند تا با استفاده از دلارهای نفتی برای خود با جعل اسناد، به نوعی تاریخ را هم بخرند اما این درحالی است که پیشینیان خود آنها نیز از نام فارس برای پهنه آبی جنوب ایران استفاده کرده اند.

پس از اقداماتی که جاعلان در راستای بزرگترین جعل تاریخی در تغییر نام خلیج فارس انجام دادند، واکنش های بسیاری نیز از سوی مردم و مسئولان ایران صورت گرفت و در این راستا اسناد متعدد و معتبر تاریخی نیز در اختیار جهانیان قرار گرفت.

اما این بار جوانی هرمزگانی، سندی در اثبات حقانیت نام خلیج فارس کشف کرده که سندی مقدس و معیاری برای سنجش افرادی است که خود را مسلمان و پیرو پیامبر گرامی اسلام (ص) می‌دانند.

نیما صفا درگیری متولد سال 1366 و کارشناس ارشد حقوق است که تحقیقات و پژوهش‌های فراوانی را در راستای کشف اسنادی معتبر در اثبات حقانیت نام خلیج فارس از منابعی که توسط اعراب تالیف شده، انجام داده است.

جاری شدن نام خلیج فارس از زبان مبارک پیامبر(ص)

این پژوهشگر خلیج فارس در تحقیقات خود، حدیثی از پیامبر گرامی اسلام(ص) را کشف کرد که در آن نام "بحر فارس" از زبان مبارک پیامبر بزرگوار اسلام جاری شده است.

نیما صفا درگیری در گفتگو با خبرنگار مهر علاقه شخصی خود به ایران و همچنین ریشه تاریخی خانوادگی خود در مبارزه با بیگانگان را از جمله عوامل آغاز تحقیقاتش برای اثبات حقانیت نام خلیج فارس برشمرد و افزود: بنده نسل پنجم از فرزندان شهید رئیس سبزعلی درگیری هستم که در منطقه جنوب کشور در مبارزه با اقدامات تجاوز کارانه امامان مسقط در عصر ناصری، به شهادت رسید و علاقه شخصی بسیاری برای انجام تحقیقاتی در راستای دفاع از حقانیت وطنم داشته ام.

وی ادامه داد: خلیج فارس شناسنامه ایران و هر ایرانی محسوب می‌شود و به نظر من جعل نام خلیج فارس، بزرگترین جعل تاریخی 100 سال اخیر است که برای نشان دادن سابقه تاریخی خلیج فارس من خود را مکلف کردم تا کار خاص و ویژه‌ای انجام دهم.

وجود نام خلیج فارس در کتب اعراب

این محقق تاریخ خلیج فارس خاطرنشان کرد: بنده بهترین کار را استفاده از منابع و اسنادی دیدم که توسط خود اعراب تالیف و تنظیم شده در این راستا کتاب هایی در این خصوص را جمع آوری کرده و با مطالعه آنها، نام خلیج فارس را از کتب متعدد اعراب استخراج کردم.

صفا یادآور شد: وجود نام خلیج فارس در کتب مختلف تاریخی اعراب نشان می دهد که آنها هم اکنون با جعل نام خلیج فارس تنها به دنبال عقده گشایی با سرقت از تمدن دیگران هستند.

وی با بیان اینکه در تحقیقات و مطالعات خود کتاب حدیث "مسند ابی یعلی الموصلی البغدادی" مربوط به اهل سنت را نیز مطالعه کردم، تصریح کرد: در این کتاب حدیثی از پیامبر گرامی اسلام نقل شده که در آن پیامبر سه بار نام بحر فارس را از زبان مبارک خود جاری ساخته‌اند و این حدیث در صفحه 119 و 120 از جزء چهارم کتاب مسند ابی یعلی الموصلی البغدادی آمده است و احمد ابن علی ابن المثنی التمیمی (210-307 ه.ق) مولف این کتاب نیز از بزرگان علم حدیث نزد اهل سنت است.

این محقق تاریخ خلیج فارس افزود: این کتاب توسط انتشاراتی "دارالثقافة العربیة" در سال 1412 هجری قمری در دمشق به چاپ رسیده است و درباره روات این حدیث که توسط جابر ابن عبدالله انصاری از پیامبر اکرم (ص) نقل شده چنین آمده است: حدثنا ابو هشام الرفاعی، حدثنا محمد بن فضیل، حدثنا الولید ابن جمیع، عن ابی سلمة بن عبدالرحمن، عن جابر .

شرح حدیث: روزی پیامبر مکرم اسلام در جمع اصحابشان در خصوص دجال صحبت می‌فرمایند و نهایتا این گونه بیان می‌دارند: "...المدینة، ما باب من ابوابها الا ملک مصلت سیفه یمنعه و بمکة مثل ذالک." ثم قال: "فی بحر فارس،ما هو، فی بحر الروم ما هو .ثلاثا." ثم ضرب بکفه الیمنی علی الیسری. ثلاثا.... که ترجمه آن به این شرح است: در مدینه هیچ دروازه‌ای نیست مگر اینکه فرشته‌ای در حالیکه شمشیراش را بیرون آورده از ورود (دجال) ممانعت کند. سپس پیامبر سه بارگفتند: (دجال) در دریای فارس و در، دریای روم نیست و سپس سه بار کف دست راست خود را بر کف دست چپ شان زدند و در ذیل صفحه 120 این کتاب نیز به صحیح بودن این حدیث با عبارت "رجاله الصحیح" اشاره شده است.

صفا اضافه کرد: همین حدیث نیز در چاپ جدیدتر این کتاب که در سال 1422 هجری قمری توسط دارالفکر بیروت به چاپ رسیده نیز آمده، که در جلد دوم، صفحه 214، ذیل حدیث شماره 2168 قرار دارد و نکته قابل توجه دیگر این است که همین حدیث درجلد اول، صفحه 298 و 299 از کتاب (حدیث الزهری) نوشته شده توسط ابی الفضل عبید الله ابن عبدالرحمن ،متوفی به سال 381 هجری قمری نیز آمده است که این کتاب در سال 1418 هجری قمری توسط انتشارات اضواء السلف در شهر ریاض عربستان سعودی به چاپ رسیده است.

لزوم اطاعت از فرموده پیامبر توسط مسلمانان

وی گفت: هم اکنون از آنجایی که اکثر تحریف‌کنندگان نام خلیج فارس، عرب هستند و خود را اهل سنت رسول خدا معرفی می‌کنند، لذا با ارائه چنین حدیثی آن جاعلان دو راه بیشتر ندارند یا اینکه در برابر سخن پیامبر عظیم الشان اسلام سر فرو آورند و یا اینکه از این پس دیگر ادعای دین مداری نداشته باشند چون همان گونه که خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «وَ ما یَنْطِقُ عَنِ الْهَوى‏ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْیٌ یُوحى‏» (نجم/4-3) از جانب خود حرفی نمی‌زند مگر بر او وحی شود و در جای دیگر می‌فرماید: «وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا» (حشر/ 7) هرچه پیامبر گفت عمل کنید و آنچه نهی کرد ترک کنید و باز می‌فرماید: «مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللَّهَ» (نساء/80) هر کس اطاعت از پیامبر کند اطاعت از خداوند کرد، پس چگونه ممکن است شخصی که خود را پیرو آن حضرت بر می شمرد، با سوءنیت و غرض ورزی و دشمنی، دست به تحریف و جعل نام یک دریا بزند و زمینه نفاق را فراهم آورد.

این محقق تاریخ خلیج فارس با بیان اینکه از این حدیث در همایش بین المللی خلیج فارس در 10 اردیبهست ماه سال جاری در بندرعباس و با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رونمایی شد، اظهار داشت: باید از علمای اهل سنت مدرسه علوم دینی بندرعباس که مرا در شرح و ترجمه این حدیث کمک کردند، تشکر کنم و همچنین از زحمات آقای همایون امیرزاده دبیر سومین جشنواره بین المللی خلیج فارس و حجت الاسلام مرشدی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان که جهت رونمایی از این حدیث همکاری لازم را با بنده داشتند، سپاسگذاری می‌کنم و آیت‌الله نعیم آبادی نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان نیز پس از بررسی مستندات، وجود این حدیث را در این کتاب تایید کردند.

صفا در ادامه این گفتگو حدیثی که در آن پیامبر بزرگوار اسلام نام خلیج فارس را عنوان کرده، مقدس‌ترین سند در اثبات حقانیت نام خلیج فارس دانست و بیان داشت: این سند مهم در اثبات نام خلیج فارس دارای این ویژگی مهم و مقدس است که نام خلیج فارس از بان مبارک پیامبر جاری شده و از این رو باید در روزهایی که تلاشهای بسیاری برای جعل این واقعیت تاریخی انجام می‌شود نهادهای مسئول و رسانه ها بیشتر به این حدیث بپردازند.

نصب حدیث پیامبر(ص) مقابل سفارتخانه‌های عربی و اهداء به سران بین‌المللی

وی یادآور شد: متاسفانه این روزها شاهد هستیم که در کتاب‌هایی که با سرمایه براخی اعراب چاپ می‌شود نام خلیج فارس جعل شده و یا حتی در زمینه مسابقات ورزشی نیز اقدام به جعل نام خلیج فارس می‌کنند و ما باید از وجود چنین حدیثی که مدرکی بسیار معتبر و مقدس است در تبلیغات رسانه‌ای خود استفاده کنیم.

این پژوهشگر در ادامه پیشنهاداتی در راستای بهره‌گیری از این حدیث نیز ارائه داد و در این راستا، عنوان کرد: با توجه به وجود نام خلیج و یا بحر فارس در کتب متعدد تاریخی، جغرافیایی، شعر و حدیث که توسط افراد معتبر در جهان عرب تالیف شده، این مستندات باید با برپایی نمایشگاه‌های دائمی و مقطعی در معرض دید عموم قرار بگیرند، چون ممکن است در چاپ جدید این کتب نام خلیج فارس جعل شود.

صفا در ادامه بیان پیشنهادات خود، اظهار داشت: اقدام به نصب و رونمایی از این حدیث در مقابل سفارت برخی کشورهای عربی به خصوص امارات متحده عربی در تهران و همچنین نصب این حدیث در مقابل کنسولگری امارات در بندرعباس به عنوان خاستگاه و مرکز خلیج فارس، اهداء این حدیث در قالب هدیه ویژه به صورتی که توسط هنرمندان کشورمان بر روی تابلو نوشته و آذین شود به تمامی سفارتخانه های کشورهای اسلامی عرب و غیر عرب از جمله پیشنهادات بنده است.

وی گفت: ثبت ملی این حدیث با عنوان "مقدس ترین سند نام خلیج فارس"، اهداء حدیث در قالب هنر ایرانی به دبیرکل سازمان ملل متحد، دبیرخانه سازمان کنفرانس اسلامی، دبیرکل اتحادیه عرب، شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس، سازمان یونسکو، سازمان بین المللی مالکیت معنوی و همچنین کنفدراسیون فوتبال آسیا به دلیل اینکه این کنفدارسیون از جعل نام خلیج فارس در لیگ امارات جلوگیری نکرده و حتی به نوعی از آن حمایت نیز کرده است.

ابداع جایزه بین‌المللی خلیج فارس

این محقق تاریخ خلیج فارس یکی از پیشنهادات خود را ابداع جایزه بین‌المللی و فاخر خلیج فارس عنوان کرد و افزود: ابداع جایزه بین‌المللی خلیج فارس در قالب جوایز یونسکو و اهداء آن به افراد و شخصیت های حقیقی و حقوقی بین المللی فعال در حوزه های مختلف تاریخی، فرهنگی، شعر، ادبیات و جغرافیای مرتبط با خلیج فارس آن هم با تصویب این پیشنهاد در کمیسیون ملی یونسکو و تاسیس دبیرخانه دائمی آن در بندرعباس از جمله راهکارهایی است که در عرصه بین المللی بسیار موثر خواهد بود و همچنین باید از ظرفیت رسانه های بین المللی کشور نیز در راستای ترویج این حدیث استفاده کرد.

صفا در پایان این گفتگو عنوان کرد: بنده در طول بیش از دو سال تحقیق و پژوهش توانسته ام به حدود 200 کتاب مرجع مهم که در زمینه های تاریخی، لغت، شرح علوم دینی، جغرافیایی و... نگاشته شده دست پیدا کنم که حاوی نام بحر فارس یا الخلیج الفارسی است و امیدوارم بتوانم با کمک مسئولان این اسناد را در قالب یک مجموعه گردآوری و منتشر کنم.

-------------------------------

گفتگو از: نیما نبی زاده