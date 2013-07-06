سعید نبی تهیه‌کننده و کارگردان "پارک ملی گلستان" درباره این مستند سینمایی به خبرنگار مهر گفت: مستند حیات وحش "پارک ملی گلستان" به مدت سه سال در شبکه مستند سیما تولید شده است. این مستند سینمایی به تصویربرداری طبیعت بکر و چهار فصل نخستین پارک ملی ایران پرداخته است که از شاخصه‌های آن رفتارشناسی حیات وحش خاص این منطقه شامل پلنگ، خرس و گوزن ایرانی است.

وی افزود: چگونگی احداث جاده آسیایی پارک ملی که بر خلاف معاهدات بین المللی پارک های ملی صورت پذیرفته در این فیلم بررسی خواهد شد و فیلم حاوی تصاویری از جان باختن هموطنانمان در سیل‌های گلستان در شمال ایران است که شاید دل هر دردمندی را از تخریب محیط زیست که منجر به مرگ انسان می‌شود، به درد آورد.

این مستندساز یادآور شد: این فیلم را به محیط بانان اداره پارک ملی گلستان تقدیم کرده‌ام. ساخت این فیلم با استفاده از جدیدترین تجهیزات روز تصویربرداری حیات وحش در دنیا بوده است.

به گفته نبی، رضا تیموری تصویربرداری، طاهره حسینی تدوین، مریم خدیوی بروجنی نویسندگی، بهروز شهامت صداگذاری و ساخت موسیقی و اکبر منانی گویندگی مستند را بر عهده داشته‌اند.

وی تصریح کرد: جا دارد در پایان از زحمات مدیر شبکه مستند که صمیمانه با تولید این پروژه همکاری کرد و سرپرست سابق شبکه نیز کمال تشکر را داشته باشم.

مستند حیات وحش "پارک ملی گلستان" از مجموعه 26 قسمتی "هیرکان"، یکشنبه 16 تیرماه ساعت 22 از شبکه مستند سیما پخش خواهد شد.