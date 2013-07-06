اکثر آلمانی ها با بدبینی به آینده اقتصادی کشورشان می نگرند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از "اشتوتگارتر ناخریشتن"، بر اساس نظرسنجی آنلاین موسسه "یوگو"، اکثر آلمانی ها با بدبینی به پیشرفتهای اقتصادی و شرایط مالی در کشور خود می نگرند.



بر این اساس، 38 درصد پرسش شوندگان در این نظرسنجی بر این عقیده اند که شرایط اقتصادی در آلمان در دوازده ماه آینده بدتر می شود. تنها 12 درصد به بهبود اوضاع اقتصادی در کشورشان امید دارند.



44 درصد از پرسش شوندگان نیز بر این عقیده اند که شرایط اقتصادی کشورشان بدون تغییر باقی می ماند.



این نظرسنجی همچنین نشان داد که 27 درصد اعتقاد دارند که شرایط اقتصادی شخصی آنها در دوازده ماه آینده بدتر می شود، 21 درصد بر این باورند که بهبود می یابد و 49 درصد نیز بر این عقیده اند که وضعیت اقتصادی آنها در 12 ماه آینده بدون تغییر باقی می ماند.