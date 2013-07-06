پدر و دختر در اثر شنا در سد مهاباد جان باختند

به گزارش خبرنگار مهر، این دو نفر از اعضای یک خانواده از اهالی این شهرستان هستند که شامل یک دختر و پدر 12 و 55 ساله هستند که به همراه سایر اعضای خانواده خود به حاشیه دریاچه سد مهاباد آمده بودند.

جسد این دو نفر با تلاش غواصان این اداره و همکاری امدادگران هلال احمر در این دریاچه پیدا شده و تحویل خانواده شان شد.

این دو تن نخستین قربانیان سد مهاباد در سال جاری هستند.

سازمان آب منطقه ای آذربایجان غربی مکررا با انتشار اطلاعیه هایی از مردم خواسته است تا از شنا کردن در سدهای استان اکیدا خودداری کنند.

اخیر در یک حادثه مشابه در سد احمدآباد تکاب نیز پنج نفر جان خود را از دست دادند.

پیدا شدن جسد جوان 26 ساله در میاندوآب

جسد جوان 26 ساله غرق شده در رودخانه زرینه رود میاندوآب پس از سه روز پیدا شد.

این جوان میاندوآبی به همراه خانواده خود در منطقه کشاورز شاهین دژ برای تفریح به حاشیه این رودخانه رفته بود که در هنگام شنا دچار حادثه شده و غرق شد.

بنا به اظهار خانواده این جوان، او مبتلا به دیابت بود که بعد از مدتی شنا بدلیل افت قند خون دچار این حادثه شد.

در سال گذشته 16 نفر در آب های زرینه رود، سیمینه رود و کانال های آب رسانی منطقه دچار حادثه شده و جان خود را از دست داده اند.