به گزارش خبرنگار مهر، در استانهای جنوبی کشور و از جمله استان بوشهر به علت گرمای هوا، نیاز است که افراد در طول روز چند بار استحمام کنند و یا اینکه برای ساعت به آبتنی در استخر بپردازند.
کمبود استخر و یا بهتر بگوئیم نبود استخر در استان بوشهر به گونهای است که در بسیاری از شهرها حتی یک استخر هم برای استفاده جوانان و نوجوانان پرتعداد این شهرها وجود ندارد و در کنار نبود استخر، از دیگر امکانات و فضاهای تفریحی هم خبری نیست.
جوانان نیز در این فصل گرم سال به رودخانههای استان و برخی از کانالهای آبیاری و نهرهای روی میآورند و ساعت یا ساعاتی از روز را در کنار این رودخانه به شنا و تفریح میپردازند.
شنا کردن در این رودخانهها و کانالها همواره مشکلات زیادی را برای جوانان و نوجوانان و حتی برخی افراد بزرگسال ایجاد میکنند و هر ساله شاهد اتفاقات تلخی در این آبها هستیم.
عدم آشنایی با فنون شنا یکی از مهمترین عواملی است که در غرق شدن جوانان و نوجوانان در رودخانهها و کانالهای تاثیر دارد و شنا کردن در جاهای عمیق این آبها باعث میشود که حوادث تلخی را شاهد باشیم که خانوادههای زیادی را داغدار میکنند.
سرعت بالای حرکت آب باعث میشود تا برخی از این افراد که فنون شنا را به خوبی نیاموختهاند در مسیر حرکت آب قرار بگیرند و در جاهای پر عمق رودخانه یا کانالهای آبیاری غرق شوند و ساعتها جستجو برای یافتن آنها بینتیجه باشد و بالاخره در آبهای پائیندست، جسم بیجان آنها یافت شود.
هر چند خطرات شنا در این رودخانهها بارها اطلاعرسانی شده ولی نبود فضاهای تفریحی و کمبود استخرهای شنا باعث میشود تا جوانان و نوجوانان به این سمت کشیده شوند و بعضا جان خود را از دست بدهند.
کمبود استخر جوانان را به سمت کانالها میکشد
شهر آبپخش را بسیاری با نخلستانهای سر به فلک کشیده و کانالهای آبیاری آن میشناسند، به سراغ این کانالهای آبیاری رفتیم که تعداد زیادی از نوجوانان و جوانان این شهر و روستاهای اطراف آن در نقاط مختلف این کانالها مشغول به شنا بودند.
امید شادمان یکی از این جوانان بود که به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه هیچگونه امکانات تفریحی در شهر ما وجود ندارد و تنها محل تفریح ما در فصل تابستان همین کانالهای آبیاری است که ساعاتی را با دوستان خودمان اینجا سپری میکنیم.
وی به درگذشت برخی از مردم شهر در این کانالهای اشاره کرد و افزود: متاسفانه برخی از افراد به علت عدم آگاهی از عمق و سرعت آب این کانالها در آن غرق و خانوادههای آنها داغدار میشوند.
عباس شفیعی نیز گفت: متاسفانه آب این کانالها به علت ورود فاضلاب برخی از منازل به آنها و طی مسافت طولانی، از نظر بهداشتی مشکلاتی دارد ولی جوانان به اجبار در این کانالها شنا میکنند که بعضا باعث بروز بیماری در آنها میشود.
وی ادامه داد: امیدواریم شاهد تلاش مسئولان برای رسیدگی به خواستههای جوانان باشیم که راهاندازی استخر یکی از نیازهای ما در بخش زیرساختهای تفریحی است.
لزوم ایجاد استخرها در همه شهرها/ عمق بالای کانالها خطرآفرین است
مصطفی رضائی رئیس شورای اسلامی شهر آبپخش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سالهای اخیر شاهد توسعه عمرانی در نقاط مختلف کشور بودهایم ولی در بسیاری از موارد ضعفها و کمبودهای بسیاری داریم که نیاز است توجه بیشتری به توسعه فضاهای تفریحی شود.
وی ادامه داد: جوانان بخش عمدهای از جمعیت ما را تشکیل میدهند و باید برای پرکردن اوقات فراغت آنها برنامهریزی داشته باشیم و زیرساختهای لازم را برای این موضوع فراهم سازیم.
رئیس شورای اسلامی شهر آبپخش به کمبود استخر شنا در شهرهای استان بوشهر اشاره کرد و افزود: شهر آبپخش 20 هزار نفر جمعیت دارد ولی حتی یک استخر شنا هم در این شهر وجود ندارد و همین عامل باعث شده تا جوانان برای شنا به رودخانهها و کانالهای آبیاری بروند.
وی اضافه کرد: عمق بالای آب کانالها باعث شده تا هر ساله شاهد حوادث تلخی در این کانال ها باشیم و خانوادههای زیادی داغدار فرزندان خود شوند.
رضائی با تاکید بر لزوم ایجاد استخر در همه شهرها، تصریح کرد: افراد زیادی نیز از دیگر شهرها به کانالهای آبیاری آبپخش میآیند و در صورتی که در این شهرها استخر مناسبی برای شنا ساخته شود کمتر شاهد بروز اتفاقاتی از این دست خواهیم بود.
عمق و سرعت بالای آب باعث بروز حادثه میشود
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری از شبکههای آبیاری و زهکشی استان بوشهر نیز به خبرنگار مهر گفت: همواره و در طول سال بارها با صدور اطلاعیههایی از مردم خواستهایم که در آب این کانالها شنا نکنند ولی باز هم شاهد شنا کردن افراد بسیار زیادی در این رودخانهها هستیم.
سید مهدی موسوی ادامه داد: همچنین در بسیاری از نقاط نیز تابلوهای هشداردهنده برای ممنوعیت شنا را نصب کردهایم ولی اینها نیز باعث نشده تا مردم به شنا نپردازند.
وی اضافه کرد: افراد، هنگامی که در کنار این رودخانههای قرار میگیرند متوجه سرعت بالای آب در این کانالها نمیشوند و این در حالی است که آب با سرعت بسیار بالایی در جریان است و احتمال هر خطری وجود دارد.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری از شبکههای آبیاری و زهکشی استان بوشهر افزود: عدم توجه به عمق این آبها نیز در بسیاری مواقع مشکلساز میشود و افراد بدون توجه به عمق آب که در بسیاری از کانالها بیش از دو متر است، وارد آب میشوند و بعد متوجه عمق آن میشوند که دیگر کار از کار گذشته است.
وی در ادامه بیان داشت: عدم آشنایی به فنون شنا نیز یکی دیگر از عوامل موثر در غرق شدن جوانان است که لازم است که از شنا کردن در این کانالها پرهیز کنند تا شاهد حوادث تلخ نباشیم.
میطلبد که مسئولان اهتمام بیشتری برای توسعه زیرساختهای تفریحی برای قشر جوان داشته باشند و ساخت و افزایش تعداد استخرها در شهرهای مختلف میتواند در کاهش حوادث اینچنینی تاثیر بسیار زیادی داشته باشد.
......................................
گزارش: سعید رضائی
نظر شما