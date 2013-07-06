هیئت دولت تماشاچی نمی خواهد/ حضور شهردار بدون حق رای بی تاثیر است

حسن بیادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حضور شهردار تهران در جلسات دولت بدون داشتن حق رای سوری است گفت: وقتی حضور شهردار تاثیر گذار نیست بهتر است در جلسات حاضر نشود زیرا دولت که تماشاچی نمی خواهد هر حضوری باید اثری دو طرفه داشته باشد.

وی ادامه داد: زمانی که شهرداران سابق در جلسات هیئت دولت شرکت می کردند شورا به قوت و تاثیر گذاری فعلی نبود و وزیر کشور نیز چندان بر مدیریت نوین اداره شهر آشنایی نداشت.

بیادی با بیان اینکه عدم دعوت شهردار به جلسات هیئت دولت حرکتی خوبی بود گفت: تصمیم گیری ها در جلسات دولت در سطح ملی است و فراتر از یک شهر است.

نائب رئیس شورای شهر تهران اضافه کرد: شهرداری برای تعامل و هماهنگی بیشتر با دولت می تواند در جلسات استانداری شرکت کند.