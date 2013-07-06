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۱۵ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۳۶

هیئت دولت تماشاچی نمی خواهد/ حضور شهردار بدون حق رای بی تاثیر است

هیئت دولت تماشاچی نمی خواهد/ حضور شهردار بدون حق رای بی تاثیر است

نائب رئیس شورای شهر تهران گفت: حضور شهردار تهران بدون حق رای در جلسات هیئت وزیران موثر نخواهد بود و هیئت دولت تماشاچی نمی خواهد.

حسن بیادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حضور شهردار تهران در جلسات دولت بدون داشتن حق رای سوری است گفت: وقتی حضور شهردار تاثیر گذار نیست بهتر است در جلسات حاضر نشود زیرا دولت که تماشاچی نمی خواهد هر حضوری باید اثری دو طرفه داشته باشد.

وی ادامه داد: زمانی که شهرداران سابق در جلسات هیئت دولت شرکت می کردند شورا به قوت و تاثیر گذاری فعلی نبود و وزیر کشور نیز چندان بر مدیریت نوین اداره شهر آشنایی نداشت.

بیادی با بیان اینکه عدم دعوت شهردار به جلسات هیئت دولت حرکتی خوبی بود گفت: تصمیم گیری ها در جلسات دولت در سطح ملی است و فراتر از یک شهر است.

نائب رئیس شورای شهر تهران اضافه کرد: شهرداری برای تعامل و هماهنگی بیشتر با دولت می تواند در جلسات استانداری شرکت کند.

 

کد مطلب 2091214

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