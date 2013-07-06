حضور شهردار در جلسات هیات دولت به نفع پایتخت است

محمدجواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه حضور شهردار تهران در جلسات هیات دولت بستگی به نظر رئیس جمهور داردگفت: تشخیص اینکه چه افرادی با چه مسئولیتها و حساسیت کاری باید در جلسات حاضر باشندبر عهده ریاست جمهور است به طور مثال رئیس صدا و سیما در جلسات هیات دولت شرکت می کند و یا رئیس سازمان انرژی اتمی اما اینها هیچ کدام عضو هیات دولت نیستند بلکه بر حسب نیاز و تشخیص رئیس جمهور در جلسات حاضر می شوند.

وی با بیان اینکه به لحاظ قانون الزامی به حضور شهردار تهران در جلسات هیات دولت نیست، گفت: اما به دلیل وضعیت پایتخت و نیازهایی از جمله توسعه مترو، حمل و نقل عمومی، بهداشت و درمان و ... در صورت صلاحدید رئیس جمهور بهتر است که شهردار تهران در جلسات حاضر شود.

کولیوند با بیان اینکه زمانی که احمدی نژاد شهردار تهران بود و زمانی که وی رئیس جمهور شد را نمی توان با مقاطع بعدی و قبلی او مقایسه کرد گفت:اما اگر شهردار تهران در جلسات هیات دولت باشد بد نیست و برای توسعه تهران موثر است.