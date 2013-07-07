۱۶ تیر ۱۳۹۲، ۱۳:۱۲

"پائولینیو" به تاتنهام پیوست

باشگاه تاتنهام با انعقاد قراردادی به ارزش 19 میلیون یورو "پائولینیو" را از کورینتیانس به خدمت گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، پائولینیو که یکی از نفرات تیم برزیل در جام کنفدراسیون‌ها بود قراردادی بلندمدت با باشگاه لیگ برتی انگلیس منعقد کرده است. این بازیکن 24 ساله در ماه دسامبر با برزیل به عنوان قهرمانی جام باشگاه‌های جهان دست پیدا کرد.

وی پس از پیوستن به تاتنهام اظهار داشت: آنها به مدیر برنامه‌های من پیشنهاد دادند و پس از بررسی این پیشنهاد، پذیرفتم که به عضویت این تیم درآیم. فکر می‌کنیم بهترین تصمیم را گرفته‌ایم. من از یک باشگاه بزرگ به تاتنهام می‌روم. بهترین تلاشم را می‌کنم تا کارم را در این تیم به درستی انجام دهم و هرگز به خاطر تصمیمی که گرفته‌ام خودم را سرزنش نمی‌کنم.

پائولینیو در 17 باری که برای تیم ملی برزیل به میدان رفته، پنج گل به ثمر رسانده است.

