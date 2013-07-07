مرغ از سفره کرمانیها پر کشید/ سودجویان می خواهند در بازار اخلال کنند

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه ماه رمضان همگی به فکر آماده سازی روح و جسمشان برای آغاز ماه پر برکت رمضان و بهره گرفتن از این ماه معنوی هستند در این میان برخی نیز به فکر پر کردن جیبشان از افزایش تقاضا برای برخی کالاها هستند، طی سالهای اخیر ماه رمضان گره خورده با گران شدن برخی کالاها که در این میان مرغ جایگاه ویزه ای دارد و هر ساله با آغاز ماه رمضان مرغ کم یاب و گران می شود.

اینکه اصولا چرا در ماهی که باید کمتر به فکر خورد و خوارک بود بیشتر به معنویت فکر کرد چرا تقاضا برای خرید اقلام خوراکی افزایش می یابد تعجب برانگیز است. و اینکه چرا بر طول صفهای فروش مغازه ها افزوده می شود شاید ناشی از انتظارات قیمتی و کمبود کالا باشد با این وجود باید نظارتها و برنامه ریزیها برای رفع مشکلات در آستانه این ماه را بیشتر کرد تا مردم از بابت اقلام مرود نیازشان آسوده خاطر باشند.

ویترینهای خالی از مرغ

اما این روزها ویترین مغازه های مرغ فروشی کرمان خالی از مرغ است و مردم برای خرید یک عدد مرغ دربه در از این خیابان به خیابان دیگر می روند یکی از مهمترین دلایل اقبال مردم برای خرید مرغ افزایش بی رویه قیمت گوشت قرمز است و مردم نیز سعی می کنند با خرید مرغ این کالا را با کالای جانشینش جبران کنند اما عملا با اخلالی که از سوی تولید کنندگان مرغ در استان کرمان ایجاد شده است این در نیز به روی مردم بسته شده است.

گفته می شود مرغدارها از کشتار مرغ جدا خودداری می کنند و این درحالی است که مرغ مورد نیاز در استان کرمان وجود دارد.

شورای تنظیم بازار کرمان قیمت این محصول را 5800 تومان اعلام کرده است این در حالی است که بسیاری کارشناسان بر این عقیده هستند که این قیمت با توجه به نهاده های تولید نرخی منصفانه برای مرغ داران است اما گویی طمع و سود جویی در ماه رمضان برخی از افراد را وسوسه کرده است.

گفته می شود مرغداران می خواهند مرغ مورد نیاز را با قیمت بسیار بالاتر به مرغ فروشیهای سطح شهر به فروش برسانند و در این میان مرغ فروشیها نیز از خرید این کالا بیشتر از قیمت مصوب جلوگیری می کنند.

در این میان این سوال مطرح می شود که نقش دستگاههای نظارتی در برخورد با مرغداریهایی که از کشتار مرغ خودداری می کنند چیست و چرا کسی با این افراد برخورد نمی کنند.

چرا با وجود بروز این مشکل در سالهای متوالی کسی پیش بینی لازم برای تامین نیاز بازار را نکرده است؟ هر چند گفته می شود که مرغ مورد نیاز تولید و همچنین مرغ سرد هم به میزان کافی در دسترس است اما عملا مرغ در مغازه ها و اصناف کرمان وجود ندارد و مردم با مشکل مواجه شده اند.

توان خرید گوشت قرمز را نداریم

محمود محمود تقی زاده یک شهروند کرمانی است که به گفته خودش در طول یک روز همه مرغ فروشیهای شهر کرمان را زیر رو رو کرده است اما کالایی برای خرید ندیده است.

وی در این خصوص گفت: از پنج روز قبل این مشکل در کرمان به وجود آمده است و فکر می کنم این مدت برای اینکه مسئولان چاره اندیشی کنند کافی بوده است اما مشکل با وجود قرار گرفتن در آستانه ماه رمضان ادامه دارد.

علی ایرانمنش نیز از دیگر شهروندان کرمانی گفت: گوشت قرمز گران شده است و به دلیل اینکه توان خرید گوشت گوسفند و گوساله را ندارم به سمت خرید مرغ گرایش پیدا کرده ایم اما متاسفانه مرغ نیز وجود ندارد و به همین دلیل گوشت شتر مرغ خریداری می کنم.

وی از مسئولان خواست برای رفع این مشکل چاره اندیشی کنند و گفت: مرغ سرد در برخی از مغازه ها وجود دارد و در صفهای طولانی به فروش می رسد اما این سوال مطرح است چرا مسئولان با سرکشی به مرغداریها با افراد خاطی برخورد نمی کنند.

با گران فروشان و محتکران مرغ برخورد قانونی شود

زهرا مرادی دیگر شهروند کرمانی گفت: مرغ در برخی استانهای هم جوار گران تر است و مرغداران به سمت فروش مرغ در سایر استانها گرایش پیدا می کنند و ما باید مرغ یخ زده مصرف کنیم چرا وقتی محصولی با سرمایه کرمانیها تولید شده باید در سایر استانها به فروش برسد.

وی تصریح کرد: چرا این مشکل که برای حل کردنش فقط یک برنامه ریزی ابتدایی نیاز است هر سال ادامه دارد و سودش به جیب عده ای سود جو می رسد در ماه رمضان هستیم و به کسانی که در بازار اخلال می کنند برای هر کالایی مسلمان نمی شود گفت و حتی منش انسانی هم ندارند زیرا در این اوضاع بازار برخی با خرید گردن و بال مرغ شکم بچه های خود را سیر می کنند.

یکی از اصناف مرغ فروش کرمان نیز به خبرنگار مهر افزود: از پنج روز قبل مرغداران کشتار را متوقف کرده اند و حاضر نیستند مرغ را تامین کنند در صورتیکه مرغ مورد نیاز در مرغداریها وجود دارد اما یا اینکه مرغ را کشتار نمی کنند یا سعی می کنند در استانهای مجاور بفروشند.

وی افزود: مرغداران می گویند برخی قیمتها زیاد شده است و ما هم باید مرغ را با قیمت بالا تر بفروشیم و قیمتی معادل 6800 تومان برای فروش به اصناف پیشنهاد می کنند که ما نیز از خرید صرف نظر می کنیم.

توزیع 3 هزار تن مرغ منجمد

وی ادامه داد: وقتی مرغی نیست ما هم جوابی برای گفتن به مردم نداریم.

سعید مسئول روابط عمومی سازمان صنایع ومعادن و تجارت استان کرمان نیز در این خصوص می گوید: این مشکل در بازار ناشی از سود جویی عده ای از تولید کنندگان است.

وی تصریح کرد: قیمت مشخص شده با آنالیز و نظر کارشناسی بوده است و مطمعنا حاشیه سود تولید کنندگان رعایت شده است اما برخی افراد هنوز به فکر مال اندوزی بیشتر هستند.

سعید افزود: عده ای به دنبال افزایش قیمت هستند ما نیز با پیش بینی این موضوع سه هزار تن مرغ منجمد را انبار کرده ایم و به تدریج به بازار مصرف عرضه می کنیم.

وی گفت: با این اقدام سعی می کنیم قیمت را کنترل کنیم و بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد کنیم.

افزایش تولید مرغ برای ماه رمضان در کرمان!

بيژن افضلي ، مدير جهادكشاورزي شهرستان كرمان نیز در این خصوص گفت: در خردادماه سالجاري جوجه ریزی در واحد های مرغ گوشتی شهرستان به ميزان 269130 قطعه در 22 واحد مرغ گوشتی بوده كه پیش بینی می شود از این تعداد جوجه میزان 5/457 تن گوشت سفید تولید شود.

افضلي توزيع 485 تن ذرت دانه ای نیم یارانه ای جهت حمایت از صنعت طیور بین مرغداران را از حمايتهاي سازمان جهادكشاورزي استان در اين مدت اعلام کرد.

...............................

گزارش: سید مهدی موسوی