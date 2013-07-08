داود اوغلو اقدامات خشونت آمیز در مصر را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "احمد داوداوغلو" وزیر امور خارجه ترکیه در صفحه توییتر خود از خشونت های اخیر در شهرهای مصر انتقاد کرد و نوشت: من به شدت کشتار نمازگزاران را به نام ارزش های اساسی انسانی که به حفظ آن ملزم هستیم، محکوم می کنم.

وی در حالی که ادعای همدردی دولت ترکیه با مردم مصر را مطرح می کرد از مصری ها خواست به دموکراسی و ارزش های آن احترام بگذارند. وزیر امور خارجه ترکیه پیشتر نیز برکناری "محمد مرسی" از ریاست جمهوری توسط ارتش مصر را غیرقابل قبول و "کودتای نظامی" خوانده بود.

این در حالی است که کشورهای غربی از به کار بردن واژه کودتا برای تحولات مصر خودداری و در عین حال از مداخله ارتش در مسائل سیاسی انتقاد کرده اند.