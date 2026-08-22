به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقهای خراسان شمالی، وحید واسطه اظهار کرد: ۴۰ نقطه مهم و حادثهخیز در مسیلها و رودخانههای خراسان شمالی طی ۲۰ روز اخیر بازگشایی، لایروبی و رفع انسداد شد تا ظرفیت عبور جریان سیلابهای احتمالی افزایش یابد.
وی در ادامه افزود: این اقدامات در قالب نهضت لایروبی مسیلها و دهانه پلها انجام شده و هدف اصلی آن افزایش ظرفیت عبور سیلاب، کاهش خطرات و پیشگیری از خسارتهای احتمالی است.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای خراسان شمالی گفت: در چارچوب این نهضت، ۱۲۰ نقطه اولویتدار در مسیلها و دهانه پلهای خراسان شمالی شناسایی شده که تاکنون ۴۰ نقطه بازگشایی و رفع انسداد شده است.
واسطه با اشاره به وجود برخی سازههای تقاطعی غیراصولی در مسیر رودخانهها و مسیلها اظهار کرد: ۴۴۸ سازه تقاطعی فاقد آبگذری مناسب برای عبور سیلاب در سطح خراسان شمالی شناسایی شده است.
وی افزود: رفع مشکلات این سازهها نیازمند برنامهریزی و همکاری دستگاههای متولی است تا موانع مسیر جریان آب برطرف و ظرفیت عبور سیلاب در نقاط حادثهخیز افزایش یابد.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای خراسان شمالی گفت: نهضت لایروبی و بازگشایی مسیلها و دهانه پلها با راهبری مدیریت بحران استانداری و مشارکت دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران در حال اجراست.
وی ادامه داد: تاکنون ۳۷ دستگاه بیل زنجیری، ۱۳ دستگاه لودر و ۳۴ دستگاه کامیون کمپرسی برای اجرای این طرح تأمین و بهکارگیری شده و عملیات لایروبی و رفع انسداد در نقاط اولویتدار ادامه دارد.
واسطه اظهار کرد: نهضت لایروبی مسیلها و دهانه پلها با رویکرد پیشگیرانه و با هدف ارتقای آمادگی خراسان شمالی در برابر سیلابهای احتمالی اواخر تابستان و بارشهای فصل پاییز اجرا میشود.
وی بیان کرد: شناسایی نقاط پرخطر، رفع انسداد مسیلها، لایروبی مسیر رودخانهها و اصلاح موانع موجود میتواند ظرفیت عبور روانآبها را افزایش داده و از بروز خسارت در زمان بارشهای شدید جلوگیری کند.
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