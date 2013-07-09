به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نخست اردوی آماده‌سازی تیم فوتبال جوانان ایران برای حضور در مسابقات مقدماتی قهرمانی جوانان (زیر 19 سال) آسیا که از شانزدهم مهرماه به میزبانی کرمان برگزار می‌شود، از روز شنبه 15 تیرماه در کمپ تیم‌های ملی آغاز شد.

پیش از برگزاری این اردو، چهار مرحله اردوی استعدادیابی در چهار شهرهای تهران، ارومیه، اراک و شیراز برگزار شد و مربیان تیم فوتبال جوانان حدود 6 هزار بازیکن که توسط مربیان استعدادیاب از سراسر کشور انتخاب شده بودند، را زیر نظر گرفتند. همچنین نفرات برتر این اردوها در روزهای هشتم تا دوازدهم اردویی استعدادیابی را در کمپ تیم‌های ملی برگزار کردند.

البته درحالیکه روز ششم خردادماه سال جاری، میرشاد ماجدی سرپرست کمیته جوانان از علی دوستی‌مهر به عنوان مدیر فنی و رحیم میرآخوری، محمد یاوری و حسین ایرانلو به عنوان اعضای کادرفنی تیم جوانان نام برده بود، تمرینات اصلی این تیم از روز شنبه در غیاب محمد یاوری و اضافه شدن فرشاد ماجدی به اعضای کادرفنی آغاز شد.

از سوی دیگر، رضا حاج اسبویی هم از ابتدای این اردو به عنوان مربی دروازه‌بان‌ها جانشین حسین ایرانلو شد و قرار است طی روزهای آینده جانشین محمد یاوری که به عنوان دستیار لوکا بوناچیچ در تیم ذوب‌آهن اصفهان انتخاب شده است، معرفی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر علی دوستی‌مهر به عنوان مدیرفنی، رحیم میرآخوری و فرشاد ماجدی به عنوان مربیان و رضا حاج اسبویی به عنوان مربی دروازه‌بان‌ها هدایت تیم فوتبال جوانان در اردوی اخیر که تا روز 22 تیرماه در کمپ تیم‌های ملی ادامه دارد، را برعهده خواهند داشت.

همچنین پس از پایان این اردو، بازیکنان 4-5 روز استراحت کرده و مرحله بعدی اردوی آماده‌سازی تیم جوانان از روز جمعه 28 تیرماه آغاز خواهد شد. این اردو تا روز چهارم مردادماه که تیم جوانان برای حضور در تورنمنتی 8 جانبه راهی چین می‌شود، ادامه خواهد داشت. در تورنمنت فوتبال چین تیم‌های از قاره‌های آمریکای جنوبی، اروپا، آمریکای شمالی و آسیا در رده سنی زیر 19 سال شرکت خواهند کرد.

مرحله مقدماتی رقابتهای فوتبال جوانان (زیر 19 سال) آسیا طی روزهای 16 تا 25 مهر به میزبانی کرمان برگزار می‌شود و تیم فوتبال جوانان ایران در گروه D به مصاف عربستان، لبنان و تاجیکستان می‌رود. طبق اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، میانمار به عنوان میزبان مرحله نهایی رقابتهای فوتبال جوانان آسیا در سال 2014 انتخاب شده است.