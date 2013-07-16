به گزارش خبرنگار مهر، علی دوستیمهر سرمربی تیم فوتبال نوجوانان (زیر 17 سال) ایران، اسامی بیست و هشت بازیکن را برای حضور در اردوی آمادهسازی این تیم در کمپ تیمهای ملی اعلام کرد.
این اردو از روز بیست و هشتم تیرماه تا سوم مردادماه ادامه خواهد داشت که اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:
یوسف سیدی، مهدی امینی، میلاد داعی، مهدی صدقیان، امیر نصرآزادانی، سیدمجید حسینی، ماهان رحمانی، علی قلیزاده، البرز رضا جعفری، احمد گوهری، محمدرضا بازاج، علی ریگی، محمدرضا کاوه، حسین مهربان، میلاد بدرقه، ساسان جعفری، کمیل حقزاده، رضا کرملاچعب، مجتبی مقتدایی، عرفان وجدانی، علی هزامی، آرمین سبحانی، سعید عزتاللهی، صادق محرمی، امیرمحمد مظلوم، آرمین هاشمی، سیدمصطفی هاشمی و ایمان سلیمی نفرات دعوت شده به این اردو هستند.
اعضای تیم فوتبال نوجوانان (زیر 17 سال) ایران خود را برای حضور در مسابقات جام جهانی نوجوانان 2013 امارات آماده میکنند.
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