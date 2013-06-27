۶ تیر ۱۳۹۲، ۱۴:۴۹

25 بازیکن به تیم فوتبال جوانان دعوت شدند/ برگزاری اردو در دو مرحله

طبق اعلام کادر فنی تیم فوتبال جوانان ایران، 25 بازیکن برای مرحله اول اردوی آماده‌سازی دعوت شدند. قرار است مرحله بعدی اردو هفته آینده برگزار شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اردوی تیم فوتبال جوانان  ایران در دو گروه (گروه اول از روز شنبه هشتم تا دوشنبه دهم تیر و گروه دوم از دوشنبه دهم تا چهارشنبه دوازدهم تیر) در هتل المپیک آغاز می‌شود.

بازیکنان دعوت شده در گروه اول باید تا قبل از ساعت 14 روز شنبه هشتم تیرماه خودشان را به کادر فنی سرپرستی تیم ملی جوانان معرفی کنند و با خود شناسنامه، کارت ملی و کلیه وسایل لازم برای تمرین را همراه داشته باشند. اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:

سیاوش حق نظری، علی خلیلی، محمد حسین ابراهیم نژاد، محمد روشن دل، آرمین سهرابیان، میلاد سرلک، جواد علیخاصی، محسن آقایی، مهران رضایی، پوریا امینی، مجید قنات، میلاد خوش سیما، آرش اسماعیلی، حسن داداشی، مبین عزتی، محمد خادمی، معین رنجیران، رضا شربتی، آرش شجاعیان، اشکان خنجری، علی دهقان، جلال تازیکی، محمد رضا سلیمانی، علی فتحیان و بابک عبدالله زاده.

