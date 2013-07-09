مجید رحیم‌زاده در گفتگو با خبر نگار مهر ضمن تائید خبر دادن رضایت‌نامه به بازیکنان اظهار داشت: رضایت‌نامه بازیکنان تیم هندبال به آن‌ها داده شده است و این کار به این معنی است که دیگر تیمی در سطح بزرگسالان در لیگ برتر با نام فولاد مبارکه سپاهان وجود ندارد.

اختلاف با فدراسیون فوتبال بهانه است

وی ادامه داد: موضوع اختلاف با فدراسیون یک بهانه است، زیرا می‌شد با یک تعامل مشکل را با فدراسیون حل کنند. همان طور که قرار بود مسئولان فدراسیون به اصفهان آمده و با مسئولان باشگاه صحبت کرده و این مشکل را حل کنند، اما خود ما نیز تعجب کردیم زیرا به یکباره مسئولان باشگاه اعلام کردند که اصلا تیمی در رشته هندبال نمی‌خواهند.

سرمربی فصل گذشته تیم هندبال باشگاه سپاهان افزود: این اشتباه قبلا نیز تکرار شده است، همان طور که قبلا نیز تیم هندبال بانوان و نونهالان و کاراته قهرمان باشگاه نیز منحل شده بود، این نیز دلیلی مشابه همان دلایل قبلی را دارد و بیان کردن مشکلات پارسال با فدراسیون تنها یک بهانه برای منحل کردن تیم هندبال باشگاه است. این دلایل شاید برای باشگاه قانع کنند باشد اما برای جامعه ورزش به هیچ عنوان قانع کننده نخواهد بود.

سپاهان مشکل مالی ندارد

وی در مورد مشکلات مالی باشگاه برای انحلال این تیم اظهار داشت: باشگاه مشکل مالی ندارد، زیرا در حال حاضر میلیاردی خرج فوتبال می‌کنند اما دیگر نباید اسم این تشکیلات را باشگاه بگذارند، بلکه باید بگذارند تیم ورزشی فولاد مبارکه سپاهان. قانون خوبی هست بقیه رشته‌ها یکی پس از دیگری منحل می‌شود، اما در مورد فوتبال اگر بلا نیز از آسمان بر سر مردم نازل شود نیز فوتبال در سر جای خود پابرجا خواهد بود.

برای سردمداران هندبال اصفهان متاسفم

رحیم‌زاده ضمن ابراز تاسف برای ورزش اصفهان بیان داشت: ورزش اصفهان دارد از بین می‌رود، ذوب آهن از یک طرف تیم‌های خود را منحل می‌کند، فولاد سپاهان از یک طرف و هیچ کسی نیست که جلوی انحلال این رشته های ورزشی را بگیرد. من متاسف هستم برای سردمداران هندبال اصفهان، از رئیس هیئت گرفته تا رئیس ورزش و استادار و بقیه افرادی که می‌توانستند کاری انجام بدهند، اما انجام ندادند. تمام این افراد فقط نگاه کردند تا تیمی که 23 سال در لیگ برتر هندبال مقترانه فعالیت می‌کرد منحل شود.

وی ادامه دارد: بدبختی ورزش ما این است که کسانی که ورزشی نیستند در راس نشسته و برای ورزش ما تصمیم‌گیری می‌کنند و بدختانه‌تر این که هیچ کسی هم نیست که به این اوضاع رسیدگی کند.

اینها خادم ورزش نیستند

سرمربی فصل گذشته تیم منحل شده هندبال باشگاه سپاهان افزود: این افراد اگر ورزش را درک می کردند، می دانستند که برای چه شده اند مدیر عامل یک باشگاه، اعضاء هیئت مدیره یک باشگاه و رئیس فدراسیون. برای اینکه این رشته ها را حفظ کنند و به این رشته ها خدمت کنند نه این که بر سر یک سری از مسائل تیم را منحل کنند. به این افراد نمی توان گفت خادم ورزش زیرا خدمتی به ورزش نکرده اند.

نصف هزینه یک بازیکن فوتبال با کل تیم هندبال برابر است

وی پیرامون هزینه‌های بالای هندبال گفت: هزینه های هندبال اصلا بالا نیست. باشگاه اگر نصف هزینه یکی از بازیکنان فوتبال خود را خرج هندبال خود می‌کرد ما قول قهرمانی را به باشگاه می‌دادیم. زیرا نصف هزینه یک بازیکن فوتبال به اندازه کل هزینه هندبالی است که 400 نفر در آن فعالیت دارند. این آقایان فکر می‌کنند برای 30 نفر تصمیم گرفته اند، ولی این طور نیست چون این افراد خود خانواده‌دار هستند و دست کم زندگی 100 نفر با این تصمیم دگرگون خواهد شد.

رحیم‌زاده در مورد تصمیم باشگاه سپاهان اظهار داشت: باشگاه سپاهان به جای حل مشکل خود با فدراسیون کل تیم هندبال را منحل کرد و این واقعا برای مسئولان جای تاسف خواهد داشت. واقعا همه جا به همین منوال است، یعنی اگر کسی بر خلاف میل ما رفتار کرد باید تیشه بزنیم به ریشه و درخت را قطع کنیم، من تا کنون چین چیزی ندیده بودم.

صبح بیدار می‌شوند و منحل می‌کنند

وی ادامه داد: برای این ورزش باید تاسف خورد که افرادی شب می‌خوابند و صبح بیدار می‌شوند و تصمیم انحلال تیمی را می‌گیرند. همیشه حقیقت به کام افرادی که ورزش را نمی‌فهمند، اما در ورزش هستند تلخ می آید، اما این موضوع یک حقیقت تلخ است.

سرمربی فصل گذشته تیم منحل شده هندبال باشگاه سپاهان در مورد تلاش مسئولان استان برای جلوگیری از این اتفاق گفت: این آقایان فکر می‌کنند با یک تلفن مشکلی حل می شود و تنها کاری که انجام دادند صحبت کردم پیرامون این موضوع از طریق تلفن بود و بعد هم می‌گویند ما هم فعالیت کردیم، فقط به این علت که کاری را از سر خود باز کنند.

وی در پایان بیان داشت: ما از دوسال پیش می‌دانستیم که تیم ما منحل خواهد شد، از زمانی که تیم بانوان ما منحل شد و تیم نونهالان باشگاه منحل شد و این موضوع با شرکت ندادن تیم در باشگاه‌های آسیا کاملا قابل پیش بینی بود. در آن زمان نیز بهانه گرانی دلار را آورند، اما من نمی‌دانم چرا این موضوع برای فوتبال که رفت و برگشتی نیز هست صادق نبود.