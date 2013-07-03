سعید برخورداری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه انحلال تیم هندبال باشگاه سپاهان هنوز قطعی نشده، اظهار داشت: رئیس فدراسیون هندبال هم از این تصمیم هیئت مدیره سپاهان ناراضی است و مشکلی با حضور برای اینکه رفع مشکلات بین فدراسیون و باشگاه ندارد.

وی اراده و خواست رحیمی مدیر عامل باشگاه سپاهان را کلید رفع این مشکلات دانست افزود: اگر آقای رحیمی تصمیم به حضور تیم هندبال در لیگ برتر مسابقات را بگیرد می‌تواند با استفاده از نفوذ خود تمامی اختلافات را حل و فصل کند و تیم هندبال را از منحل شدن نجات دهد.

بازیکن تیم هندبال باشگاه سپاهان با اشاره به 16 سال ریاست مدیرعامل سپاهان بر فدراسیون هندبال اشاره کرد و بیان داشت: همه انتظار داشتند که رحیمی در این زمینه متفاوت عمل کند اما از وقتی او مدیر عامل باشگاه سپاهان شده این باشگاه روز به روز پسرفت کرده و نشان این پسرفت‌ها هم منحل شدن برخی تیم‌های ورزشی سپاهان و بعد از آن هم آسیایی نشدن تیم هندبال ما و در حال حاضر هم که بحث انحلال تیم هندبال باشگاه است.

وی آینده هندبال استان اصفهان را تحت شعاع تصمیم هیئت مدیره باشگاه سپاهان برای انحلال تیم هندبال این باشگاه دانست و بیان داشت:اگر هیئت مدیره باشگاه سپاهان مصمم بر انحلال تیم هندبال خود باشد ضربه بزرگی به هزاران جوان ایرانی که طرفدار این تیم هستند و صدها نفر که از وجود این تیم درآمد خانواده خود را کسب می‌کنند، وارد می‌شود.

برخورداری با اظهار امیدواری از به ثمر نشتن رایزنی‌های انجام شده توسط مربی‌های تیم با مسئولان و استانداری ادامه داد: امیدوارم تلاش مسئولان برای جلوگیری از منحل شدن تیم هندبال سپاهان نتیجه داشته باشد اما اگر این اتفاق نیفتد بازیکنان تیم بازیکن آزاد حساب می‌شوند و برخلاف میل باطنیشان مجبورند از اصفهان بروند.