به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام فدراسیون ورزش‌های دانشگاهی این کاروان شامل تیم کشتی آزاد و تنها نماینده دوومیدانی کشورمان به عنوان دومین کاروان دانشجویان ایران در یونیورسیاد جهانی روسیه دوشنبه شب وارد شهر کازان روسیه شد.

این تیم با ترکیب یاسرحیدرقلی نژاد، بهنام احسان‌پور، مسعود کمروند، رضا افضلی پاامامی، محمدحسین محمدیان، جمال میرزایی و پرویز هادی باسمنج در این دوره از مسابقت شرکت کرده است. غلامرضا محمدی و رضا لایق این تیم را هدایت می‌کنند.

محمود صمیمی هم به عنوان تنها نماینده دوومیدانی کشورمان در ماده پرتاب دیسک و رسول تقیان نماینده دسته ۷۷ کیلو گرم وزنه‌برداری وارد شهر برگزاری این دیدارها شده است.

بیست و هفتمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان در شهر کازان روسیه برگزار می‌شود که کاروان ایران در سه رشته کشتی(فرنگی و آزاد) وزنه‌برداری و دوومیدانی در این دیدارها حاضر است.