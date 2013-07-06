به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی، بیست و هفتمین یونیورسیاد دانشجویان جهان ساعت 21:30 به طور رسمی در در استادیوم تازه تاسیس " آرنا- کازان" با رژه کشورهای شرکت کننده و با نمایشی از میراث فرهنگی کشور روسیه افتتاح خواهد شد. بعد از پشت سر گذاشتن 359 روز سفر و عبور از 51 شهر و 5 نقطه جهان مشعل بازی ها به کازان رسید.

مشعل بازی‌ها بعد از پشت سر گذاشتن 359 روز سفر و عبور از 51 شهر و 5 نقطه جهان که نقطه آغاز آن پاریس بود به کازان روسیه رسید. وزنه‌برداران ایران روز گذشته در میان استقبال مسئولان ایرانی وارد دهکده بازی‌ها شدند. این مسابقات به طور رسمی از فردا (یکشنبه) آغاز خواهد شد

