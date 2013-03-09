به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی.بی.سی، "سلیمان ابوغیث" که در روزهای گذشته توسط اردن به مقامات آمریکایی تحویل داده شده بود در دادگاهی در ایالات متحده مورد اظهار بی گناهی کرد.

دولت آمریکا تصمیم داشت که ابوقطیب را در یک دادگاه عادی که شهروندان معمولی آمریکایی در آن محاکمه می شوند تحت محاکمه قرار دهد اما این تصمیم با اعتراض جمهوریخواهان مواجه شد.

در 12 سپتامبر سال 2001 ابوقطیب به همراه بن لادن و ایمن الظواهری در پیامی ویدیویی به آمریکا هشدار داده بودند که ارتشی بزرگ آماده حمله به شما ( آمریکا) است.

ابوغیث در حالی توسط اردن به آمریکا تحویل داده شده ک در هفته گذشته خبرهایی در مورد بازداشت و سپس آزاد شدن او در ترکیه منتشر شده بود.