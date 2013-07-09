حشمت الله کبودی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغز به کار رسمی نمایشگاه ضیافت در کرمانشاه از عصر امروز خبر داد.

وی افزود: در این نمایشگاه 90 تا 100 غرفه از واحدهای تولیدی و شرکت های پخش و توزیع اقلام مورد نیاز مردم در ماه رمضان را تامین می کنند و اقلامی چون روغن، شکر، برنج، گوشت قرمز و گوشت مرغ به منظور تنظیم بازار به مردم ارائه می شود.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه گفت: بر این اساس 16 تن قند به صورت کیسه های 5 کیلویی و هر کیلو یک هزار و 800 تومان در اختیار مشتریان قرار می گیرد.

وی افزود: همچنین در این نمایشگاه شکر با قیمت هزار و 300 تومان، گوشت مرغ با قیمت چهار هزار و 800 تومان در اختیار مردم قرار می گیرد.

کبودی تصریح کرد: البته قیمت مصوب برای مرغ قیمت تعیین شده در بازار است و در صورت تصمیم گیری ممکن است در نمایشگاه با قیمتی پایینتر نیز عرضه شود.

وی همچنین قیمت تعیین شده برای گوشت قرمز را به صورت میانگین 16 هزار و 300 تومان اعلام کرد و گفت: براین اساس گوشت قرمز "ران" با قیمت 16 هزار و 500 تومان، "سردست" با قیمت 16 هزار و 300 تومان و "گردن" با قیمت 15 هزار و 800 تومان در نمایشگاه عرضه می شود.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه هم چنین از عرضه برنج تایلندی با قیمت کیلویی هزار و 850 تومان ، برنج آپاچی (سفید) با قیمت کیلویی دو هزار و 200 تومان و برنج هندی(دانه کوتاه) با قیمت کیلویی هزار و 600 تومان و کیسه ده کیلویی 16 هزار تومان عرصه خواهد شد.

کبودی گفت: در این نمایشگاه روغن نیز توزیع و با تخیف 20 درصدی نسبت به نرخ جدید در نمایشگاه عرضه می شود.

وی تصریح کرد: ممکن است برخی از روغن های توزیع شده مربوط به پیش از افزایش قیمت ها بوده که این روغن ها نیز با توجه به نرخ جدید و با 20 درصد تخفیف عرضه می شود.

کبودی از توزیع 70 تن روغن احتکار و توقیف شده در نمایشگاه خبرداد و گفت: این روغن پس از کشف توقیف و سپس در نمایشگاه توزیع شده و در اختیار مردم قرار می گیرد.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه هم چنین از توزیع لبنیات با 15 درصد تخفیف خبرداد و گفت: محصولات غذایی و شوینده هایی

که در نمایشگاه عرضه می شود به صورت میانگین با 15 درصد تخفیف در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

حضور کارشناسان استاندارد، بهداشت و دامپزشکی در نمایشگاه

کبودی، از نظارت کارشناسان اداره کل استاندارد، بهداشت و دامپزشکی بر کالای عرضه شده در سطح نمایشگاه خبرداد و گفت: این کارشناسان بر محضولات غذایی و شوینده ها قابل عرضه نظارت کرده و تمام استاندارهای لازم در سطح نمایشگاه اعمال شده است.

کبودی هم چنین از حضور سه اکیپ ثابت نظارت و 3 تا 4 کارشناس سازمان صنعت، معدن و تجارت در سطح نمایشگاه خبرداد و گفت:مردم می توانند شکایات خود را طرح و ابهامات خود را از طریق اکیپ های نظارتی مستقر در سطح نمایشگاه برطرف کنند.

وی تصریح کرد: هم چنین کارشناسان مستقر در سطح نمایشگاه بر چگونگی توزیع و عرضه مواد نظارت و در صورت نیاز مواد لازم را به نمایشگاه تزریق خواهند کرد.

معاون سازمان بازرسی سازمان صنعت معدن و تجارت استان کرمانشاه در پایان زمان برگزاری نمایشگاه را از 18 تا 25 تیرماه اعلام کرد.