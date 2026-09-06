«از پایان تا آغاز» منتشر شد؛ شنیدن صدای دل از درون یک زندان متفاوت!

به گزارش خبرنگار مهر، «از پایان تا آغاز» عنوان یکی از تازه ترین محصولات تولید شده در فرآیند فروش آثار موسیقایی است که طی روزهای اخیر با هنرمندی سبحان صالحی در ژانر موسیقی کلاسیک ایرانی منتشر شد.

«پایان»، «افسوس»، «سراب»، «مادر»، «خواب»، «رهایی»، «آغاز» عنوان قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند.

در توضیحات تکمیلی پروژه «از پایان تا آغاز» که به گفته سازندگانش در حوزه سنتورنوازی نوین منتشر شده، آمده است:

«آلبوم «از پایان تا آغاز» روایت داستان یک زندانی و زندان است که هم معنای بیرونی و فیزیکی دارد و هم معنای هر انسان که در زندان درون خود گرفتار شده؛ هر آهنگ روایتگر بخشی از داستان زندان و زندانی است.

قطعه «پایان» یعنی اولین لحظه ای که انسان درون زندانی که خود ساخته گرفتار شده و قطعه «افسوس» بیان گر اولین احساسی است که به زندانی دست می‌دهد و افسوس گذشته را می‌خورد.

قطعه «سراب» هم همان سرابی است که زندانی در افکار خود می دید اما همه چیز سراب بود و به خاطر آن همه سراب در خیال خود به زندانی که خود ساخت افتاد. این در حالی است که قطعه «مادر» معرف همان زندانی است که ای کاش به کودکی بازمی‌گشت درآغوش مادر ... آنجایی که زمان معنا ندارد و امن ترین جایی که هر انسانی تجربه می‌کند و مادر تنها کسی که هیچ گونه بازخواستی از فرزند خود نمی‌کند و می‌بخشد.

قطعه «خواب» هم چنین است که بعد از این افسوس و دریغ، خواب می بینیم، انگار که همه چیز خواب بوده؛ خواب کابوس می‌شود و به جان من می‌افتد و کاش رهایی خود را به من نشان می‌داد، کاش ...

قطعه «رهایی» هم یعنی حکم هرچه که باشد به این معناست که انتظار به پایان رسید و حال رهایی خود را به من نشان داد و و در آخر امید به رهایی و امید به آغازی دوباره.»