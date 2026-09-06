به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هاتف صبح یکشنبه در هشتمین نشست شورای آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد از سهم قابل توجه کهگیلویه و بویراحمد در طرح ملی ساخت مدارس خبر داد و اظهار کرد: در حال حاضر ۱۴۶ کلاس درس با زیربنای ۱۴ هزار و ۵۰۰ مترمربع در استان در دست اجراست.
معاون بنیاد علوی کشور افزود: این میزان معادل ۱۵ درصد از کل متراژ و تعداد کلاسهای هدفگذاری شده در طرح مدرسهسازی در سراسر کشور است که نشاندهنده حجم قابل توجه فعالیتهای انجام شده در کهگیلویه و بویراحمد است.
وی با اشاره به روند پایش و پیگیری پروژهها تصریح کرد: گزارش پیشرفت طرحها به صورت ماهانه به دفتر رئیسجمهور، وزیر آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه ارائه میشود و این موضوع در بالاترین سطوح مورد پیگیری قرار دارد.
هاتف ادامه داد: این سطح از نظارت و پیگیری، ضمن ایجاد انگیزه برای سرعت بخشیدن به اجرای پروژهها، مسئولیت مجموعههای اجرایی را برای مدیریت دقیقتر و تکمیل بهموقع طرحها افزایش میدهد.
معاون بنیاد علوی کشور با اشاره به برنامهریزی برای بهرهبرداری از مدارس در آستانه سال تحصیلی جدید گفت: از مجموع ۳۲ مدرسه در دست احداث در استان، ۲۷ مدرسه انشاءالله تا ابتدای مهرماه تحویل خواهد شد.
وی بیان کرد: چهار مدرسه بزرگمقیاس نیز تا نیمه مهرماه آماده بهرهبرداری میشوند و یک مدرسه در شهر لیکک به دلیل جابهجایی زمین و ملاحظات امنیتی، تا پایان مهر یا اوایل آبان ماه تحویل خواهد شد.
هدفگذاری برای حذف مدارس ناایمن
هاتف با قدردانی از همکاری سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کهگیلویه و بویراحمد، بنیاد مستضعفان و بنیاد علوی را همراه دولت در رفع مشکلات حوزه آموزش و پرورش دانست.
وی گفت: یکی از اولویتهای ویژه رئیسجمهور، ایمنسازی مدارس فرسوده است و بر همین اساس تلاش میشود هیچ مدرسه ناایمنی در استان باقی نماند.
معاون بنیاد علوی کشور افزود: در کنار ایمنسازی مدارس، ارتقای سطح آموزشی و کیفیت فضاهای آموزشی مدارس هدف نیز با جدیت دنبال خواهد شد.
انشعابات؛ آخرین مانع تحویل برخی مدارس
هاتف در بخش دیگری از سخنان خود خواستار همکاری دستگاههای خدماترسان برای تسریع در تأمین و رفع مشکلات انشعابات مدارس شد و گفت: رفع مشکلات مربوط به آب، برق و گاز مدارس میتواند روند تحویل پروژهها را سرعت ببخشد.
وی خاطرنشان کرد: هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و خدماترسان در این زمینه ضروری است تا پروژههای تکمیلشده بدون تأخیر در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرند.
معاون بنیاد علوی کشور ابراز امیدواری کرد با همکاری همه دستگاهها، دانشآموزان و خانوادههای آنان در آغاز سال تحصیلی جدید شاهد بهرهبرداری از بخش قابل توجهی از فضاهای آموزشی در دست ساخت استان باشند.
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