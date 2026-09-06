استاندار بوشهر: رفتار شایسته در پاسخگویی به مطالبات مردم ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح یکشنبه در نشست استقرار سامانه فوریت های اداری فواد با اشاره به اهمیت آموزش نیروی انسانی، اظهار کرد: اگر کارمندی پاسخ مناسبی به حتی یک نفر ارباب رجوع هم ندهد، موجب افزایش نارضایتی‌ها می شود و به‌تدریج اعتماد عمومی نسبت به دولت را می کاهد.

وی با اشاره به شرایط سخت ناشی از جنگ اقتصادی، گفت: با این حال کارگزاران دولت و مسئولان باید همواره پاسخگوی مردم باشند و مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی باید با حوصله و دقت، ضمن پاسخگویی، مشکلات مردم را پیگیری و برای حل آنها تلاش کنند.

استاندار بوشهر تصریح کرد: امیدوارم با همکاری دستگاه‌های اجرایی، فوریت‌های اداری به یک سازوکار مؤثر برای پاسخگویی سریع و حل مسائل مردم در استان بوشهر تبدیل شود.

زارع بر ضرورت تسریع در پاسخگویی و حل مسائل مردم تأکید کرد و اظهار داشت: موضوع استقرار فوریت‌های اداری از آن جهت اهمیت دارد که هدف اصلی آن باید تسریع در حل مسائل مردم و جلوگیری از معطل ماندن امور در فرآیندهای اداری باشد و کاری که امروز قابل حل است، نباید به فردا موکول شود.

وی با اشاره به اینکه هدف از راه‌اندازی این سامانه، ایجاد ساختار یا تشکیلات جدید نیست، افزود: هدف ما افزایش چابکی و کوتاه‌کردن زمان پاسخگویی به مردم است. فرمانداران به‌عنوان نمایندگان دولت در شهرستان‌ها می‌توانند در شناسایی و رفع مشکلات مردم نقش مؤثرتری ایفا کنند.

استاندار بوشهر با بیان اینکه مردم به‌دنبال کیفیت خدمات هستند، خاطرنشان کرد: اگر پاسخگویی به مردم با تأخیر همراه باشد، به‌تدریج سرمایه اجتماعی از دست می‌رود. برخی دستگاه‌ها که ارباب رجوع بیشتری دارند، باید بیش از دیگران به سامانه پاسخگویی توجه کنند؛ چراکه شعار ما «رفتار شایسته در پاسخگویی» است.

وی افزود: عملکرد فوریت‌های اداری باید با شاخص‌هایی مانند زمان رسیدگی، تعداد مسائل حل‌شده و میزان رضایتمندی مردم ارزیابی شود.