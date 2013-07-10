گزارش تصویری - تشریحی از اردوهای پیش فصل 18 تیم بوندسلیگا

به گزارش خبرگزاری مهر، بایرن مونیخ تنها تیم بوندسلیگایی است که اردوی خود را در ایتالیا بر پا کرده این در حالی است که تقریبا هر 17 تیم دیگر حاضر در رقابتهای فصل آینده بوندسلیگا اردوی های خود را عمدتا در سه کشور آلمان، اتریش و سوئیس برپا کرده اند.

نمایی از کمپ تمرینی بایرن در ترنتینو ایتالیا

بایرن مونیخ

آغاز تمرینات پیش فصل: 26 ژوئن 2013

محل اردوی پیش فصل: ترنتینو/ ایتالیا (4 تا 12 جولای)

بازی های دوستانه: تی اس وی رگن (30 ژوئن)، منتخب هواداران (5 جولای)، برشا (9 جولای)، سوهنهاف گروساسپاخ (13 جولای)، هانزاروستوک (بازی خیریه، 14 جولای)، تورنمنت تلکام کاپ: هامبورگ (20 جولای) – دیدار فینال/ دیدار رده بندی (21 جولای)، بارسلونا (24 جولای)، سوپرکاپ آلمان (27 جولای)، آئودی کاپ 2013 مقابل تیم های ساپائولو (31 جولای) و منچسترسیتی یا میلان (اول آگوست)

نمایی از کمپ تمرینی دورتموند در کرشبرگ اتریش

بورسیا دورتموند

آغاز تمرینات پیش فصل: 3 جولای

محل اردوی پیش فصل: کرشبرگ/ اتریش (3 تا 6 جولای)، بادراگاس/ سوئیس (10 تا 18 جولای)

بازی های دوستانه: افتتاحیه رسمی ورزشگاه سیگنال آیدونا پارک برای فصل جدید (6 جولای)، اف سی ماگدبورگ (8 جولای)، اف سی بازل (10 جولای)، بورسااسپور (13 جولای)، اف سی لوزرن (16 جولای)، تورنمنت تلکام کاپ: بورسیا مونشن گلادباخ (20 جولای) – دیدار فینال/ رده بندی (21 جولای)، آپوننتس تی بی سی (24 جولای)، سوپرکاپ آلمان (27 جولای)

جلسه تمرینی بایرلورکوزن در کمپ کاپرون در اتریش با حضور سامی هیپیا سرمربی این تیم

بایرلورکوزن

آغاز تمرینات پیش فصل: 24 ژوئن

محل اردوی پیش فصل: کاپرون/ اتریش (12 تا 19 جولای)

بازی های دوستانه: شوارتز ویس اسن (2 جولای)، بوخوم (6 جولای)، مخلن (10 جولای)، فیتس آرنهم (27 جولای)

نمایی از کمپ تمرینی شالکه در دوناشینگن آلمان

شالکه

آغاز تمرینات پیش فصل: 27 ژوئن

محل اردوی پیش فصل: دوناشینگن/ آلمان (26 ژوئن تا 5 جولای) و کلاگن فورت/ اتریش (19 تا 26 جولای)

بازی های دوستانه: منتخب ارگو نشنال (28 ژوئن)، اف سی ویلینگن (4 جولای)، سالزبورگ (11 جولای)، آلمانیا آخن (14 جولای)، کوبلنز (17 جولای)، بشیکتاش (21 جولای)، ساوتهمپتون (24 جولای)، السد (27 جولای)، اف سی لاک لایپزیگ (29 جولای)

نمایی از کمپ تمرینی فرایبورگ در شرونز اتریش

فرایبورگ

آغاز تمرینات پیش فصل: 24 ژوئن

محل اردوی پیش فصل: شرونز/ اتریش

بازی های دوستانه: منتخب آرتنا در اوبرشاپفهایم (26 ژوئن)، سوئیبروکن (29 ژوئن)، تورنمنت کایزرستول مقابل وینترتور (5 جولای) و اف سی لوزان اسپورت (6 جولای)، المپیاکوس (18 جولای)، آپوننتس تی بی سی (21جولای)، اف سی رادولفسل (24 جولای)، اتلتیک کلاب (27 جولای)

فرانکفورتی‌ها اردوی آمادگی خود را در فلدکرشن دونا اتریش برپا کرده اند

آینتراخت فرانکفورت

آغاز تمرینات پیش فصل: 26 ژوئن

محل اردوی پیش فصل: فلدکرشن دونا/ اتریش (30 ژوئن تا 6 جولای) و لاگنفلد (15 تا 24 جولای)

بازی های دوستانه: سن پولتن (6 جولای)، بوخونیا فلیدن (10 جولای)، آلن (13 جولای)، تیم ملی لوگزامبورگ (24 جولای)

هامبورگی‌ها، مایرهوفن در اتریش را به عنوان کمپ تمرینی خود انتخاب کردند

هامبورگ

آغاز تمرینات پیش فصل: 1 جولای

محل اردوی پیش فصل: مایرهوفن/ اتریش (6 تا 10 جولای)

بازی های دوستانه: واکر اینزبروک (6 جولای)، زیلرتال آوسوال (8 جولای)، جام نوردکاپ با حضور ولفسبورگ و آینتراخت برانشوایگ (13 و 14 جولای)، اندرلشت (16 جولای)، تورنمنت تلکام کاپ: بایرن مونیخ (20 جولای) – دیدار فینال/ دیدار رده بندی (21 جولای)، وستهام (23 جولای)، اینترمیلان (27 جولای)، اتلسن (6 آگوست)، هایدر اس وی (27 آگوست)، آینتارخت لونبورگ (3 سپتامبر)، کونکوردیا شونکرشین (6 سپتامبر)

بروسیا مونشن گلادباخ این کمپ تمرینی زیبا را در روتاخ - اگرن آلمان برای تمرینات خود انتخاب کرده است

بروسیا مونشن گلادباخ

آغاز تمرینات پیش فصل: 24 ژوئن

محل اردوی پیش فصل: روتاخ – اگرن/ آلمان

بازی های دوستانه: رده (30 ژوئن)، لیرس (6 جولای)، اف سی اینگولشدات (13 جولای)، تورنمنت تلکام کاپ: دورتموند (20 جولای) – دیدار فینال/ دیدار رده بندی (21 جولای)، سلتیک (27 جولای)

کمپ تمرینی هانوفر در گلوکسبرگ در شمال آلمان

هانوفر

آغاز تمرینات پیش فصل: 25 ژوئن

محل اردوی پیش فصل: گلوکسبرگ/ آلمان (30 ژوئن تا 4 جولای) و اشتگرباخ/ اتریش (17 تا 25 جولای)

بازی های دوستانه: برن باستل (27 ژوئن)، کراوینکل (28 ژوئن)، اشلسویگ (30 ژوئن)، فلنسبورگ (3 جولای)، راملینگن (6 جولای)، کوئیت آنکوم (9 جولای)، توس سل (11 جولای)، پی اس وی آیندهوون (14جولای)، وست بروم (18 جولای)

نمایی فوق العاده از اردوی تمرینی نورنبرگ در لانگنفلد در کشور اتریش

نورنبرگ

آغاز تمرینات پیش فصل: 23 ژوئن

محل اردوی پیش فصل: لانگنفلد/ اتریش (24 ژوئن تا 1 جولای) و گراسائو/ آلمان (13 تا 20 جولای)

بازی های دوستانه: رایکا لانگنفلد (27 ژوئن)، لیشتنفلس (1 جولای)، سلیگن پورتن (7 جولای)، بیرئوس (10 جولای)، لیدزیونایتد (27 جولای)

ولفسبورگ این کمپ تمرینی را در کرانس مونتانا سوئیس برای آماده سازی خود انتخاب کرده است

ولفسبورگ

آغاز تمرینات پیش فصل: 26 ژوئن

محل اردوی پیش فصل: کرانس مونتانا/ سوئیس (3 تا 10 جولای) و بادراگاس/ سوئیس

بازی های دوستانه: دانبرگ (27 ژوئن)، بازی خیریه با گیفورن (29 ژوئن)، تورنمنت والایس کاپ و بازی مقابل تیم‌های سیون (6 جولای) و سنت اتین (9 جولای)، تورنمنت نوردکاپ (13 و 14 جولای)، بازی دوستانه در فالرسلبن (16 جولای)، اف سی بروژ (19 جولای)، آلتاک (23 جولای)، اف سی سنت گالن (24 جولای)، المپیک مارسی (28 جولای)

تیم فوتبال اشتوتگارت در منطقه دوناشینگن در جنوب آلمان اردوی آماده سازی خود را بر پا کرده است

اشتوتگارت

آغاز تمرینات پیش فصل: 1 جولای

محل اردوی پیش فصل: دوناشینگن (21 جولای)

بازی های دوستانه: اشتوتگارتر کیکرز (6 جولای)، اف سی هایدنهایم (13 جولای)، کی آ گنت (17 جولای)، یک بازی دوستانه با تیمی که نام آن بعدا اعلام می شود (20 جولای)

ماینتس

آغاز تمرینات پیش فصل: 24 ژوئن

محل اردوی پیش فصل: به زودی اعلام می شود

بازی های دوستانه: گونترسبلوم (29 ژوئن)، وایسبادن (2 جولای)، ژرمانیا فونگشتاد (4 جولای)، گونسنهایم (6 جولای)، وستهام (20 جولای)

بازیکنان وردربرمن در کمپ تمرینی نوردرنی در آلمان در حال تمرین هستند

وردربرمن

آغاز تمرینات پیش فصل: 28 ژوئن

محل اردوی پیش فصل: نوردرنی/ آلمان (1 تا 5 جولای)، زیلرتال/ اتریش (7 تا 12 جولای)، بلانکنهاین/ آلمان (20 تا 25 ژوئن)

بازی های دوستانه: مونیخ 1860 (10 جولای)، اوزنابروک (14 جولای)، پی ای سی ووله (17 جولای)، آژاکس (19 جولای)، ارفورت (25 جولای)، فولهام (28 جولای)، اسن (6 آگوست)

تیم فوتبال آوگسبورگ کمپی در منطقه روه پولدینگ را به عنوان اردوی پیش فصل خود انتخاب کرده است

آوگسبورگ

آغاز تمرینات پیش فصل: 23 ژوئن

محل اردوی پیش فصل: روه پولدینگ/ آلمان (30 ژوئن تا 3 جولای) و والخسی/ اتریش (13 تا 19 جولای)

بازی های دوستانه: ام تی وی برگ (27 ژوئن)، مارکتوبردوف (1 جولای)، یان رگنسبورگ (3 جولای)، منتخب منطقه اشترابینگ (6 جولای)، اف سی هایدنهایم (10 جولای)

مارکوس گیسدال سرمربی هوفنهایم که در کمپ تمرینی وستربورگ شاهد تمرینات شاگردانش است

هوفنهایم

آغاز تمرینات پیش فصل: 29 ژوئن

محل اردوی پیش فصل: وستربورگ (30 ژوئن تا 3 جولای) و لئوگانگ/ اتریش (15 تا 24 جولای)

بازی های دوستانه: گایسلینگن (6 جولای)، اس پی وی جی کچ (7 جولای)، فرایبورگ (10 جولای)، اف اس وی فرانکفورت (13 جولای)، آپوئل اف سی (19 جولای)، دیدار دوستانه با حریفی که نامش بعدا اعلام می شود (23 جولای)، المپیاکوس (28 جولای)

هرتابرلین که این فصل بار دیگر به بوندسلیگا یک بازگشته در بادسارو اردوی خود را برپا کرده است

هرتابرلین

آغاز تمرینات پیش فص ل: 23 ژوئن

محل اردوی پیش فصل: بادسارو/ آلمان (1 تا 5 جولای)، اردنینگ/ اتریش (20 تا 27 جولای)

بازی های دوستانه: فالکنسی/ فینکنکروگ (27 ژوئن)، اف سی استراسبرگ (1 جولای)، یونیون فورستنوالده (5 جولای)، آلتگلینیک (9 جولای)، آر بی لایپزیگ (13 جولای)، ویکتوریا کلن (18 جولای)، پالرمو (23 جولای)، اف کا راد (26 جولای)

آینتراخت برانشوایگ با دانیال داوری دروازه‌بان ایرانی الاصل در جنوب غربی آلمان اردو زده است

آینتراخت برانشوایگ

آغاز تمرینات پیش فصل: 23 ژوئن

محل اردوی پیش فصل: پالاتینیت/ آلمان (26 تا 29) ژوئن

بازی های دوستانه: منتخب گوتینگن (28 ژوئن)، ویکتوریا کونیگ اسلاتر (1 جولای)، هاوسلوخ (3 جولای)، آکوستا (6 جولای)، آلبورگ (7 جولای)، تورنمنت نوردکاپ در هامبورگ (13 و 14 جولای) وستهام یونایتد اف سی (27 جولای)