امام جمعه گیلانغرب: مدیران فرصت خدمت به مردم را قدر بدانند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی ساداتی عصر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان گیلانغرب با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: فرصت خدمتگزاری به مردم برای همه فراهم نمی‌شود و مدیران باید بدانند دوران مسئولیت گذراست و باید از زمانی که در اختیار دارند، بهترین استفاده را برای رفع مشکلات مردم داشته باشند.

وی افزود: مدیران در جایگاه خدمتگزاری باید هر روز با انگیزه و اخلاص بیشتری کار کنند و در برابر مسائل و مشکلات، رویکردی جهادی و مسئولانه داشته باشند.

امام جمعه گیلانغرب با اشاره به دستاوردهای جمهوری اسلامی طی ۴۷ سال گذشته عنوان کرد: کشور با وجود تحریم‌ها، جنگ، فشارهای اقتصادی و توطئه‌های مختلف دشمنان، در حوزه‌های گوناگون به پیشرفت و اقتدار دست یافته و این مسیر با وجود مشکلات همچنان ادامه دارد.

حجت‌الاسلام ساداتی در ادامه از اقدامات انجام‌شده برای فراهم شدن زمینه تردد زائران اربعین از مرز سومار قدردانی کرد و گفت: امسال برای نخستین‌بار شاهد تردد زائران اربعین حسینی از این مرز بودیم و این اتفاق می‌تواند زمینه‌ساز تحول و توسعه بیشتر شهرستان گیلانغرب باشد.

وی با تقدیر از استاندار، فرماندار، نماینده مردم در مجلس، نیروهای اجرایی، موکب‌های مردمی و دیگر مجموعه‌های مشارکت‌کننده در این فرآیند افزود: بازگشایی مسیر تردد زائران از سومار حاصل همکاری مجموعه‌های مختلف بود و باید پیگیری‌ها برای تکمیل زیرساخت‌ها و پروژه‌های مرتبط با این مرز ادامه داشته باشد.

امام جمعه گیلانغرب همچنین بر ضرورت حضور میدانی مدیران و مسئولان تأکید کرد و گفت: حمایت از نیروهای مسلح و حضور مسئولان و مردم در صحنه‌های مختلف، یک وظیفه ملی است که باید با جدیت دنبال شود.

حجت‌الاسلام ساداتی با اشاره به آغاز هفته دولت، این ایام را فرصتی برای ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی دانست و تصریح کرد: مردم باید در جریان خدمات، اقدامات و پروژه‌هایی که برای بهبود شرایط زندگی آنان انجام شده است، قرار گیرند.

وی در پایان با اشاره به فشارهای اقتصادی و تهدیدهای دشمنان علیه کشور خاطرنشان کرد: عبور از مشکلات نیازمند کار، برنامه‌ریزی، مجاهدت و همکاری میان مردم و مسئولان است و با تکیه بر همین ظرفیت می‌توان مسیر پیشرفت کشور را با قدرت ادامه داد.