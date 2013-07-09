مجموعه چیستان های مصطفی رحماندوست در شهرری رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه هفت جلدی چیستانهای مصطفی رحماندوست با موضوع ترانه ‌های خردسال ظهر سه شنبه همزمان با روز جهانی ادبیات کودک و نوجوان با حضور علاقه مندان به کتاب و کتاب خوانی در کتابخانه شیخ صدوق(ره) شهرری رونمایی شد.

در این رونمایی مصطفی رحماندوست شاعر مجموعه چیستانها، پریسا رسولی تصویرگر این مجموعه، شهرام اقبالی ناشر، بیوک ملکی منتقد ادبی، قندهارنیا معاون فرهنگی سازمان شهرداری تهران، سید رضا موسوی مدیر فرهنگی هنری منطقه 20 تهران و رئیس فرهنگسرای ولاء، اقبال پور مدیر انتشارات آبرنگ و مدیر ارشاد شهرری حضور داشتند.

مصطفی رحماندوست در این رونمایی ابتدا برخی از سروده های خود را در برای کودکان خواند و در ادامه به توضیح مجموعه هفت جلدی چیستانها پرداخت.

وی در خصوص فعالیتهای خود در این عرصه گفت: مدت 30 سال است که در عرصه کودک و نوجوان فعالیت می کنم و قبل از آن شعرهای سیاسی سروده ام و به همین خاطر مدتی قبل از انقلاب در زندان به سر می بردم.

این نویسنده کودک و نوجوان ادامه داد: در طی این 30 سال اشعار زیادی را سروده ام که توسط انتشارات مختلف به چاپ رسیده و بیشتر کودکان سروده های من را خوانده اند.

امروزه مادران به کتاب و کتاب خوانی اهمیت می دهند

وی تصریح کرد: مخاطبین این مجموعه کتابها کودکان بودند، ولی تعدادی از مادران نیز در این رونمایی شرکت کرده اند؛ حضور این جمعیت در اینجا پاسخگوی این است که امروزه مادران به کتاب و کتاب خوانی و استفاده از آن برای تربیت کودکانشان اهمیت می دهند.

رحماندوست در مورد گذشته خود گفت: شاگرد استادانی چون شهید بهشتی و دکتر شریعتی بودم و در اولین نمایشگاه که برای کودکان برگزار شده بود، شرکت کردم و در این بین دکتر شریعتی به من گفت: چرا متخصص کودکان نمی شوید؟ و تصمیم گرفتم که فقط برای بچه ها کار کنم و مدت 30 سال است که فقط برای کودک کار می کنم.

وی اضافه کرد: همزمان با چاپ کتابم در ایران این کتاب در سوئد هم ترجمه و چاپ شد و در آن کشور ملی شد و این کتاب به دلیل کوچک بودن و استفاده در هر مکان و زمان باعث شد که ملی شود.

رحماندوست تصریح کرد: این مجموعه کتابها برای این نوشته شده که پدر و مادر در کنار یکدیگر بنشینند و برای کودک خود این کتابها را بخوانند و اطلاعات کودک خود را افزایش دهند،در این راستا یک کتاب در خصوص بازی با انگشتان را نوشتم که در آن به بزرگترها شعرهایی آموزش داده می شود تا با کودک خود بازی کنند.

وی افزود: هنگامی که تمامی اعضای خانواده در خانه جمع هستیم به جای اینکه از این چیستانها و... استفاده کنیم به تماشای تلویزیون می پردازیم و این امر باعث می شود که ما هم دیگر را نبینیم و در خانواده مشکلاتی ایجاد می شود.

ان شاعر اظهار داشت: در حالی که در زمانهای گذشته وقتی با هم بودیم و در چشمان یکدیگر نگاه می کردیم متوجه اعمال و رفتار یکدیگر می شدیم.

تنها راه گسترش مطالعه به رسمیت شناخته شدن کتاب است

بیوک ملکی یکی از منتقدان ادبی نیز در این رونمایی گفت: تنها راه گسترش مطالعه به رسمیت شناخته شدن کتاب است؛ شاعران بسیاری در عرصه کودک شعر سروده اند، ولی شعر این شاعران زیاد دیده نشده و در این حین سروده های مصطفی رحماندوست بسیار مورد استفاده کودکان قرار گرفته است.

تصویرگر مجموعه هفت جلدی چیستانهای مصطفی رحماندوست نیز در این مراسم با اشاره به این هفت مجموعه بیان کرد: کسی می تواند با بچه ها و برای بچه ها کار کند که خود روحیه خوب و آرامی مانند بچه ها داشته باشد.

پریسا رسولی در خصوص نقاشی هفت چیستان افزود: نقاشی برای کودکان را بسیار دوست دارم و از اینکه شعرهای مصطفی رحماندوست را تصویرگری می کنم، بیشتر خوشحال هستم، زیرا به زبان بچه گانه و بسیار رویایی شعر سروده اند.

وی عنوان کرد: شعر مصطفی رحماندوست به گونه ای است که خواننده در نوبت اول که شعر را می خواند تصویرسازی می کند و هدف ما از تصویرگری در این کتاب این است که کودکان چیزهای اصولی را فرا بگیرند. رسولی در پایان اضافه کرد: امید است که این کتابها و امثال اینها بر فرهنگ ما تأثیر مثبت بگذارند.

گفتنی است، در پایان این رونمایی از هفت مجموعه چیستان رونمایی شد و از شاعر و تصویرگر این مجموعه هفت جلدی و مدیر انتشارات آبرنگ تجلیل به عمل آمد.