900 هکتار از جنگلهای فارس در آتش سوخت/ افزایش چشمگیر حریقها نسبت به سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، استان فارس با داشتن بیش از دو میلیون و 250هکتار جنگل 17درصد جنگلهای کشور را به خود اختصاص داده است.

این استان با داشتن پوششهای گیاهی متنوع یکی از استانهای مهم کشور به شمار می رود اما طی چند سال اخیر به دلیل وقوع آتش سوزيها و نبود امكانات براي مهار آتش، جنگلهاي اين استان از بين رفته است.

در حالیکه کمتر از یک ماه از آغاز فصل گرما می گذرد اما 900هکتار از جنگلهای این استان تاکنون طعمه حریق شده و این امر نگرانی مسئولان ذی ربط را به همراه داشته است.

در این راستا مدیر کل منابع طبیعی استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر به آتش سوزی اخیر در ممسنی اشاره کرد و گفت: در این آتش سوزی مساحت زیادی از جنگلها طعمه حریق شده و با وجود اقدام به موقع مهار آتش بیش از یک روز به طول انجامید.

کاظم بردبار با اظهار نگرانی از روند آتش سوزی در جنلگهای فارس بیان کرد: در حالی که نزدیک به یک ماه از آغاز فصل تابستان می گذرد اما تاکنون 900هکتار از جنگلهای این استان طعمه حریق شده که این آمار نگران کننده است.

وی گفت: این میزان آتش سوزی طی این مدت در حال صورت گرفته که در سال گذشته در تمام طول فصل تابستان فقط 480 هکتار از جنگلها طعمه حریق شد.

مدیر کل منابع طبیعی استان فارس گفت: البته این آتش سوزی فقط مربوط به جنگلهای استان نیست بلکه در حال حاضر شرایط به گونه ای شده که اتش سوزی به پوششهای گیاهی حاشیه های شهرها به ویژه شیراز نیز کشیده شده که می توان به آتش سوزی ارتفاعات دراک اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه تعداد قابل توجهی از پوششهای گیاهی در این آتش سوزیها از بین می روند، اظهار داشت: علاوه بر این عدم وجود امکانات لازم برای مهار آتش نیز مشکلاتی را به وجود آورده است.

بردبار ادامه داد: به عنوان نمونه با توجه به اینکه بیشتر آتش سوزیها در مناطق صعب العبور رخ می دهد دسترسی به این مناطق با دشواری روبه روست.

مدیر کل منابع طبیعی استان فارس بیان کرد: در این راستا مقرر شد که ستاد بحران برای اجاره یک بالگرد به منظور مهار آتش سوزی در مناطق صعب العبور اقدام کند اما تاکنون این امر محقق نشد.