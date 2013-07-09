  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۱۸ تیر ۱۳۹۲، ۱۹:۵۹

فساد در هند 2 برابر متوسط جهانی است

فساد در هند 2 برابر متوسط جهانی است

یک رسانه هندی از افزایش فساد در هند به حد 2 برابر متوسط جهانی آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "تایمز" چاپ هند ، فساد در کشور هند به دو برابر میزان متوسط جهانی آن رسیده است.

با توجه به آمارهای ارائه شده در 12 ماه گذشته حدود 27درصد از مردم جهان هنگام دسترسی به خدمات عمومی  رشوه داده اند اما در هند حدود 54 درصد از مردم این کشور اقدام به رشوه دادن کرده اند.

طبق آمار منتشره بیشترین میزان پرداخت رشوه هنگام برخورد با پلیس بوده که 62 درصد اعلام شده است و میزان پرداخت رشوه در قوه قضاییه هند نیز 36 درصد گزارش شده است.

 به نهاد های دیگری نیز از قبیل موسسات آموزشی و خدمات ساختمانی نیز در این گزارش اشاره شده است.

طبق آمار منتشره احزاب سیاسی فعال در هند فاسد ترین نهاد های این کشور به حساب می آیند و میزان فساد در این نهاد ها 4.4 از 5 گزارش شده است.

نگرانی و بدبینی  در مورد آینده هند و همچنین وجود فساد در این کشور بین مردم گسترش یافته است اما 45 درصد از مردم این کشور اعتقاد دارند که مشکل این کشور به راحتی حل نخواهد شد.

 

کد مطلب 2093865

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها