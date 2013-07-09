فساد در هند 2 برابر متوسط جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "تایمز" چاپ هند ، فساد در کشور هند به دو برابر میزان متوسط جهانی آن رسیده است.

با توجه به آمارهای ارائه شده در 12 ماه گذشته حدود 27درصد از مردم جهان هنگام دسترسی به خدمات عمومی رشوه داده اند اما در هند حدود 54 درصد از مردم این کشور اقدام به رشوه دادن کرده اند.

طبق آمار منتشره بیشترین میزان پرداخت رشوه هنگام برخورد با پلیس بوده که 62 درصد اعلام شده است و میزان پرداخت رشوه در قوه قضاییه هند نیز 36 درصد گزارش شده است.

به نهاد های دیگری نیز از قبیل موسسات آموزشی و خدمات ساختمانی نیز در این گزارش اشاره شده است.

طبق آمار منتشره احزاب سیاسی فعال در هند فاسد ترین نهاد های این کشور به حساب می آیند و میزان فساد در این نهاد ها 4.4 از 5 گزارش شده است.

نگرانی و بدبینی در مورد آینده هند و همچنین وجود فساد در این کشور بین مردم گسترش یافته است اما 45 درصد از مردم این کشور اعتقاد دارند که مشکل این کشور به راحتی حل نخواهد شد.