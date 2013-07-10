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۱۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۰:۳۰

با بهره برداری از شرکت شیرین معطر خمین:

زمینه اشتغال 60 نفر در شهرستان خمین فراهم شد

زمینه اشتغال 60 نفر در شهرستان خمین فراهم شد

اراک - خبرگزاری مهر: با افتتاح یک واحد تولیدی و صنعتی قند کله در شهرستان خمین با حضور محمد زیار مدیر توسعه شهرک های پایین دستی پتروشیمی زمینه اشتغال 60 نفر به طور مستقیم ایجاد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عضو هیئت مدیره شرکت شیرین معطر خمین شامگاه روز سه شنبه در حاشیه این مراسم گفت: این واحدتولیدی و صنعتی در زمینه تولید قندکله به صورت شکسته و غیر شکسته  فعالیت دارد.

ابوالفضل زیدی افزود: برای این واحد تولیدی و صنعتی 20 میلیارد ریال سرمایه گذاری اولیه شده است و با بهره برداری از این طرح برای 60 نفر به طور مستقیم شغل ایجاد خواهد شد.

وی اظهار کرد: فاز اول این واحد تولیدی و صنعتی روزانه 40 تن قند کله تولید می کند که علاوه بر مصرف داخلی شهرستان به استان های مجاور نیز ارسال می شود.

زیدی ادامه داد: تا پایان امسال فاز دوم و سوم این واحد نیز بهره برداری و تولید آن به 100 تن افزایش می یابد.

عضوهیئت مدیره شرکت شیرین معطر خمین گفت: عملیات اجرایی این پروژه از سال 90 در سه هزار مترمربع وسعت آغاز شد که امروز به صورت رسمی مورد افتتاح قرار گرفت.

وی در پایان افزود: طرح توسعه شاخه نبات و شربت در برنامه های آتی ما می باشد که برآورداولیه بالغ بر 30 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که مدت زمان اجرای این طرح 14 ماه به طول خواهد انجامید.


 

کد مطلب 2094005

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