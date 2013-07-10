زمینه اشتغال 60 نفر در شهرستان خمین فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر، عضو هیئت مدیره شرکت شیرین معطر خمین شامگاه روز سه شنبه در حاشیه این مراسم گفت: این واحدتولیدی و صنعتی در زمینه تولید قندکله به صورت شکسته و غیر شکسته فعالیت دارد.

ابوالفضل زیدی افزود: برای این واحد تولیدی و صنعتی 20 میلیارد ریال سرمایه گذاری اولیه شده است و با بهره برداری از این طرح برای 60 نفر به طور مستقیم شغل ایجاد خواهد شد.



وی اظهار کرد: فاز اول این واحد تولیدی و صنعتی روزانه 40 تن قند کله تولید می کند که علاوه بر مصرف داخلی شهرستان به استان های مجاور نیز ارسال می شود.



زیدی ادامه داد: تا پایان امسال فاز دوم و سوم این واحد نیز بهره برداری و تولید آن به 100 تن افزایش می یابد.



عضوهیئت مدیره شرکت شیرین معطر خمین گفت: عملیات اجرایی این پروژه از سال 90 در سه هزار مترمربع وسعت آغاز شد که امروز به صورت رسمی مورد افتتاح قرار گرفت.



وی در پایان افزود: طرح توسعه شاخه نبات و شربت در برنامه های آتی ما می باشد که برآورداولیه بالغ بر 30 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که مدت زمان اجرای این طرح 14 ماه به طول خواهد انجامید.



