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۱۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۴:۱۴

سخنگوی تحریک طالبان از ترس ایجاد شکاف عمیق میان طالبان پاکستان و افغانستان برکنار شد

سخنگوی تحریک طالبان از ترس ایجاد شکاف عمیق میان طالبان پاکستان و افغانستان برکنار شد

نگرانی درباره ایجاد شکاف عمیق میان طالبان پاکستان و طالبان افغانستان سبب شد تا تحریک طالبان سخنگوی خود را برکنار کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکسپرس تریبون، تحریک طالبان پاکستان "احسان الله احسان" سخنگوی خود و از نزدیکان حکیم الله محسود را به خاطر بیان اظهارات تند علیه طالبان افغانستان برکنار و "شیخ مقبول" را که از 2007 در افغانستان به سر می برد، به عنوان سخنگوی جدید این گروه معرفی کرد.

تحریک طالبان پاکستان در جزوه ای که در وزیرستان شمالی توزیع شد، اعلام کرد احسان با این تهدید که طالبان افغانستان در امور طالبان پاکستان دخالت نکرده و دست از حمایت از شبه نظامیان طرفدار پاکستان از جمله لشکر طیبه، انصارالاسلام و اعضای لشکر قبایلی مخالف طالبان پاکستان در منطقه مهمند ایجنسی بردارد، سبب ایجاد اختلاف میان طالبان می شود.

کد مطلب 2094333

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