تحریم های دارویی بسیار ظالمانه است

به گزارش خبرگزاری مهر، آيت‌الله هاشمي رفسنجاني عصر ديروز در ديدار اعضاي هيأت مديره و مشاورين انجمن داروسازان ايران، با اشاره به تصويب سياست‌هاي كلي بخش سلامت در مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: پس از مشورت با كارشناسان و پزشكان، سياست‌هاي خوبي تصويب شد كه پس از ابلاغ رهبري، بايد در برنامه‌ريزي‌ها لحاظ شود.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به ابراز نگراني‌هاي جمع حاضر به خاطر مشكلاتي كه در تخصيص ارز براي دارو در كشور ايجاد شده گفت: وضعيت بيماران و خانواده‌هاي آنان نگران‌كننده و رنج‌آور است، وقتي مي‌شنويم علاوه بر رنج بيماري، براي تأمين دارو مشكل دارند.

وی ابراز اميدواري كرد: پس از آغاز كار اجرايي دولت جديد و اصلاح سياست‌ها، مشكلات به تدريج حل شود و در خصوص مشكلات دارويي كشور گفت: اگر امسال پايه اصلاح مسائل و مشكلات گذاشته شود، در سال آينده تكميل مي‌شود.

آیت الله هاشمي رفسنجاني در ادامه اين ديدار سؤال هایی درباره نسبت داروهاي وارداتي و توليدات داخلي، اوضاع كشور در تأمين مواد اوليه داروسازي، ميزان مصرف دارو در كشور و جايگاه گياهان دارويي در نظام داروسازي و رويكرد پزشكان و بيماران پرسيد كه مسئولان بخش‌هاي مختلف پاسخ دادند.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، تحريم دارويي كشور را بسيار ظالمانه خواند و گفت: مدعيان حقوق بشري با بهانه‌هاي واهي و بعضاً با استناد به گفتار و رفتار افراطيون، باعث رنجش خاطر مردم و به‌ويژه بيماران مي‌شوند كه اين كار با هيچ يك از اصول انساني سازگاري ندارد.

در آغاز اين ديدار دكتر محمد فاضل، رئيس انجمن داروسازان ايران، دكتر مرتضي آذرنوش، مديرعامل شركت داروسازي خوارزمي، دكتر خيرالله غلامي، رئيس انجمن داروسازان باليني و دكتر هاشمي، مديرعامل پخش هجرت گزارشي از مشكلات صنفي داروسازان، صنعت داروسازي كشور و وضعيت عمومي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي در حوزه داروسازي و درمان‌هاي باليني ارائه كردند.



دكتر فاضل با اشاره به توانايي‌هاي بخش خصوصي براي فعاليت بيشتر در حوزه سلامت و داروسازي كشور گفت: تصميم‌گيري‌هاي قانوني در اين حوزه هم رقابت سالم را بيشتر و هم مردم را از وجود نيازهاي دارويي در كشور مطمئن‌ مي‌كند.

آذرنوش نیز با بيان خاطره‌‌اي از ديدار مسئولين داروسازي با آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در دوران سازندگي گفت: با راهنمايي‌هاي شما بيوتكنولوژي مربوط به بعضي از داروها را وارد كشور كرديم.

غلامي نيز با بيان نكات مثبت و منفي نظام دارويي كشور و ارائه آماري از وجود كارشناسان در كشورهاي مختلف جهان گفت: ايران هم مي‌تواند با يك برنامه‌ريزي سيستماتيك خدمات بهتري به مردم بدهد.

آیت الله هاشمي رفسنجانی با اظهار گله شركت‌هاي پخش دارويي گفت: فشارها به داروخانه‌ها و به‌تبع آن به مردم وارد مي‌شود و اگر كمبودها و سوءمديريت جبران نشود، ضررش بيشتر به بيماران و خانواده‌هاي آنان مي‌رسد.

