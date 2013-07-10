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۱۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۵۱

الیوم السابع خبر داد؛

صدور دستور بازداشت رهبر اخوان المسلمین

صدور دستور بازداشت رهبر اخوان المسلمین

منابع مصری از دستور دادستانی این کشور برای بازداشت محمد بدیع و برخی از رهبران گروههای اسلامی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، دادستانی مصر، وزارت کشور را مسئول بازداشت محمد بدیع رهبر گروه اخوان المسلمین، محمد البلتاجی دبیر کل حزب آزادی و عدالت، صفوت حجازی، عبدالرحمن عز فعال سیایس و عضو جنبش حازمون، محمود عزت دبیر کل اخوان المسلمین، عصام سلطان معاون حزب الوسط، عاصم عبد الماجد ، صفوت عبدالغنی و محمود حسین از اعضای جماعت اسلامی به اتهام مشارکت در حوادث و دامن زدن به آن مقابل گارد ریاست جمهوری مصر کرد.

خبر دیگر اینکه دادستانی تحقیقات خود را درباره درگیری های اطراف گارد ریاست جمهوری همچنان ادامه می دهد.

کد مطلب 2094539

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