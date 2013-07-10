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۱۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۸:۲۵

اخبار مصر/

جدیدترین آمار از قربانیان حوادث گارد ریاست جمهوری/ کویت هم 4 میلیارد دلار کمک کرد

جدیدترین آمار از قربانیان حوادث گارد ریاست جمهوری/ کویت هم 4 میلیارد دلار کمک کرد

جدیدترین آمار کشته و زخمی شدگان حوادث مقابل گارد ریاست جمهوری و کمک چهار میلیارد دلاری کویت به مصر از مهمترین اخبار آن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، خالد الخطیب مسئول بخش زخمی ها و اورژانس وزارت بهداشت مصر بیان کرد: درگیری های روز دوشنبه در مقابل گارد ریاست جمهوری 53 کشته و 480 زخمی به جا گذاشته است.

وی افزود: در میان کشته و زخمی شدگان هیچ کودک یا زنی وجود ندارد.293 نفر از زخمی شدگان از بیمارستان مرخص شده اند و 187 هنوز تحت درمان هستند.از سوی دیگر خبرگزاری کویت از کمک چهار میلیارد دلاری کویت به مصر خبر داد که شامل یک میلیارد دلار به عنوان کمک،دو میلیارد دلار وام  و یک میلیارد کمک شامل فرآورده های نفتی می شود.

از سوی دیگر پایگاه الیوم السابع از تشکیل دولت در مصر ظرف سه روز خبر داد.

کد مطلب 2094634

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