روزه خواران در خوزستان مجازات می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین عبدالحمید امانت بهبهانی اظهار کرد: دادگستری استان خوزستان به منظور حفظ شعائر اسلام و شرع مقدس با متخلفان برخورد می کند.

وی ادامه داد: اغذیه فروشی ها، رستوران ها و مشاغل مشابه باید در رعایت حرمت ماه رمضان بکوشند و در صورت تخلف و گزارش اداره اماکن نیروی انتظامی، با آن ها برخورد قانونی صورت می گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین امانت بهبهانی بیان کرد: مسافران، بیماران و افرادی که روزه بر آنان واجب نیست از افطار روزه و خوردن و آشامیدن در ملاء عام خودداری کنند.

وی از پلیس راهنمایی و رانندگی خواست تا ضمن تذکر به افرادی که در خودروها اقدام به روزه خواری می کنند، شماره خودرو را نیز به مراجع قضایی اعلام کنند.

حجت الاسلام و المسلمین امانت بهبهانی با بیان اینکه در یک کشور اسلامی زندگی می کنیم، اظهار کرد: ماه رمضان ماه نزول قرآن و خودسازی است و جامعه اسلامی باید مصون از گناه و آلودگی باشد به ویژه اینکه کشور ما، ام القرای جهان اسلام است.

وی گفت: به کسانی که رعایت حریم و حدود الهی را نکرده و در ملاء عام اقدام به روزه خواری می کنند، هشدار می دهیم از این فعل حرام دست بردارند و موجبات تکدّر خاطر مومنان را فراهم نکنند.