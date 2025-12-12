به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین سیدمحمدنبی موسویفرد در آئین سیاسی عبادی نماز جمعه با اشاره به فرارسیدن ماههای پر فضیلت رجب، شعبان و رمضان اظهار کرد: ماه مبارک رمضان ماه ضیافت الهی است و باید از ابتدای ماه رجب خود را مهیا کنیم تا در شبهای قدر بتوانیم قله این ضیافت را فتح کنیم.
وی با استناد به قرآن کریم و نهجالبلاغه، بهویژه نامه حضرت امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر، افزود: انسان باید با قلب، دست و زبان یار خدا باشد؛ یعنی عشق درونی به نیکیها، بیزاری از زشتیها و انجام امر به معروف و نهی از منکر.
امام جمعه اهواز با تأکید بر رعایت ادب و احترام نسبت به ساحت مقدس حضرت مهدی (عج) گفت: مهمترین مصداق این احترام، پرهیز از گناه است؛ چرا که ایشان به اذن خداوند بر اعمال و حتی نیتهای ما اشراف دارند.
حجتالاسلام و المسلمین موسویفرد با اشاره به حضور پرشور بانوان در عرصههای مختلف، الگوی زن مسلمان ایرانی را متفاوت از نگاههای شرقی افراطی و غربی منحط دانست و تصریح کرد: اسلام زن را موجودی تاریخساز معرفی میکند که با حفظ حجاب و حریمهای اسلامی، هم سنگر خانواده را حفظ میکند و هم میتواند در عرصههای سیاسی، علمی و اجتماعی حضوری فعال و تأثیرگذار داشته باشد.
وی همچنین با اشاره به فرمایشات امام خمینی (ره) درباره مقام معظم رهبری گفت: افراد مختلف، حتی منتقدان خارجنشین و وزیر امور خارجه اسبق آمریکا، به نقاط قوت رهبر انقلاب از جمله تعهد خدمتگزاری، پاکدستی و هوشمندی در مواجهه با دشمنان اعتراف کردهاند.
حجتالاسلام و المسلمین موسویفرد اسراف را از گناهان کبیره خواند و از مردم خواست در مصرف منابعی مانند آب، برق، گاز، بنزین و مواد غذایی همچون نان دقت بیشتری داشته باشند.
وی در پایان با اشاره به نزول بارانهای اخیر، از مردم خواست ضمن شکرگزاری این نعمت الهی با استغفار، ادامه نزول رحمت الهی را تا پایان فصل بهار مسئلت کنند.
