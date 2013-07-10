موسوی لاری: اطرافیان روحانی به وی برای درک خوب تحول خواهی کمک کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوهاب موسوی لاری در سلسله نشستهای آینده اصلاح طلبان با موضوع بایدها و شایدها دولت یازدهم که توسط سازمان شاخه دانشجویی حزب کار عصر امروز برگزار شد گفت: آنچه که من در این جلسه مطرح می کنم نظرات شخصی خود من است و به نمایندگی از طرف روحانی و یا گروه خاصی صحبت نمی کنم.

وزیر کشور دوران اصلاحات با بیان اینکه امروز سلایق و دیدگاههای متفاوتی در جامعه وجود دارد گفت: مشکلی که امروز در جامعه با آن مواجه هستیم وجود سلایق، دیدگاهها و نظرات گوناگون در جامعه است که نمی توان آنرا نادیده گرفت و هر یک از این سلایق و دیدگاهها نگاه مختلفی نسبت به اقوام، اقشار، اقتصاد، سیاست و نظام بین الملل دارد.

وی افزود: یکی از مشکلات این سلایق و دیدگاههای مختلف این است که این دیدگاهها به شکل منظم و دقیق از ناحیه تشکلهای مختلف مطرح نشده و گام نخستی که برای رفع این مشکل باید برداشت این است که باید این دیدگاهها و سلایق مختلف را شناسنامه دار کرد مثلا معلوم شود در حزب اسلامی کار نگاه به کارگر، خانواده، معلم و اقتصاد و یا اقتصاد کلان چیست؟

وزیر کشور دوران اصلاحات با بیان اینکه وجود احزاب و تشکلها به ما کمک می کند که گرایشها و سلایق مختلف در جامعه شناسنامه دار شود گفت: عدم وجود احزاب قوی در کشور بخشی از آن به صورت برنامه ریزی شده است و جامعه به سمتی رفته است که وجود احزاب و تشکلهای مدنی منفی تلقی شود و شناسنامه ای برای هیچ یک از اندیشه ها وجود نداشته باشد بنابر این در چنین فضایی کسانی که می توانند سلیقه ها را مدیریت کنند وقتی یک سلیقه ایی پیروز شد می گویند ما بودیم که پیروز شدیم و اگر شکست خوردند می گوییم این رقیب بود که شکست خورد.

موسوی لاری تاکید کرد: هر سلیقه ای باید در جامعه شناسنامه دار شود تا مردم تا هر سلیقه ای را که می پسندند رای دهند و نتیجه خود را هم ببینند و درو کنند.

رای به روحانی رای به یک تشکل اصلاح طلب نیست بلکه رای به تفکر اصلاح طلبی است

عضو شورای مجمع روحانیون مبارز با بیان اینکه خواستگاه اصلی رای نگاه روحانی نگاه تحول خواهی، تغییر و اصلاح طلبی بود گفت: منظورم از اصلاح طلبی یک تشکل خاص اصلاح طلب نیست بلکه تفکر اصلاح طلبی است.

نزدیکان روحانی کمک کنند تا وی مفهوم تحول خواهی را خوب درک و فهم کند

وی با بیان اینکه روحانی محصول یک نگاه تحول خواهانه است تصریح کرد: وقتی می گوییم تغییر کارشناسان باید به روحانی کمک کنند تا رئیس جمهور منتخب بتواند این تغییر را که مردم به آن رای دادند محقق سازد. نزدیکان روحانی باید به وی کمک کنند تا اساس تحول خواهی و موضوع تحول را خوب درک و مفهوم کنند.

وزیر کشور دوران اصلاحات با اشاره به رویکرد دولت احمدی نژاد در حوزه مسائل اجتماعی، سیاسی، بین المللی و داخلی گفت: آنچه که در این 8 سال اتفاق افتاد فضای کینه، بداخلاقی، تهمت زدن و باز گذاشتن دست میلیاردرها بود و این نشان دهنده بیماری اجتماعی است و رای به روحانی به دلیل این بود که مردم این فضا را نمی پسندیدند و خواستار تغییر بودند.

وی با اشاره به رویکردی که دولت آینده باید در عرصه بین المللی داشته باشد گفت: ما دنبال این نیستیم که با دنیا درگیر باشیم ملت ایران یک ملت صلح جو است و طبیعی است که باید با دنیا با خوبی و نیکی رفتار کند.

موسوی لاری افزود: ما باید در عرصه بین المللی دنبال تنش زدایی باشیم نه تنش زایی و با بیان دیدگاههای منطقی و متناسب با شرایطی که در آن قرار داریم برای گرفتن حق خود باید روشهای مختلف به کار گیریم. بنابر این تنش زایی و تکیه بر منافع مشترک با کشورهای همسایه باید یکی از راه کارهای وضع موجود تلقی شود.

وزیر کشور دوران اصلاحات با بیان اینکه در ادامه این نشست اظهار داشت: مردمی که آمدند به روحانی رای دادند دنبال این نبودند که هولوکاست راست بود یا دروغ گفت: من می گویم آنهایی که می گویند راست است و آنهایی که می گویند دروغ است کاری ندارم هیتلر و هم نژادانشان باید جواب بدهند و اگر هم دروغ است صهیونیستها باید جواب بدهند.

وی ادامه داد: من نمی گویم واقعیت های تاریخی را بازگو نکنیم اما باید بدانیم آن مساله چقدر به ما مربوط می شود و اگر به ما مربوط نمی شود وارد آن معقوله نشویم تا منافع ما در سطح بین الملل با مشکل روبرو شود.

موسوی لاری با بیان اینکه سیاست ورزی امری است که تعقل و تدبیر می خواهد گفت: روحانی محصول نگاه اصلاح طلبانی است که شرایط موجود را نمی پذیرفت و به شرایطی بود که مردم آن را قبول نداشتند.

وزیر کشور دوران اصلاحات با تاکید بر اینکه روحانی برای تحقق اهداف خود با سختیها و مشکلاتی روبروست گفت: امروز بالا بردن سطح توقعات حداکثری مردم یکی از مشکلات پیش روی روحانی است که از سوی دو گروه به آن دامن زده می شود.

وی تصریح کرد خارج نشینان برانداز که نابودی جمهوری اسلامی را می خواهند و گروه دیگری که احساس می کنند در آینده بخشی از امکاناتی که داشتند با روی کار آمدن روحانی دیگر آن امکانات و اختیارات را ندارند دو گروه معارض مقابل روحانی هستند که امروز سطح توقع جامعه را بالا می برند.

موسوی لاری در پایان در توصیه ای به رئیس جمهور گفت: توصیه ام به رئیس جمهور منتخب این است که در راه تحقق، تغییر، اعتدال و تحول وقتی با مانعی برخورد کردند بیایند در مورد این موانع به صورت شفاف با مردم صحبت کنند چرا که دولت در یک محیط خلا کار نمی کند و در کنار آن نهادهای دیگر هستند که ممکن است موانعی بر سر کار دولت به وجود بیاورند بنابر این دولت اگر موانعش را به صورت شفاف با مردم در میان بگذارد مردم نیز توقعات خود را بالا نمی برند.