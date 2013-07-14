بولیوی از پذیرفتن سفیر جدید آمریکا در این کشور خودداری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دی پرسه، اظهارات دیپلمات آمریکایی علیه بولیوی که به عنوان سفیر جدید در این کشور معرفی شده برای وی دردسر ساز شد.

"کارلوس رومرو" از مقامات دولتی بولیوی این خبر را طی گفتگو با روزنامه "ال دبر" اعلام کرد. بر این اساس پذیرش "جیمز نیلون" به عنوان سفیر جدید آمریکا، به خاطر اظهارات تندی که در مورد بولیوی و ونزوئلا بیان کرده به حالت تعلیق درآمده است.

نیلون اواخر 2012 از سوی واشنگتن نامزد این سمت شد، اما انتشار اسناد محرمانه وزارت خارجه آمریکا نشان می دهد وی مواضع تندی علیه دولت و رئیس جمهوری بولیوی دارد. گفتنی است "فیلیپ گلدبرگ" سفیر پیشین آمریکا در بولیوی در سال 2008 و به دنبال حمایت از مخالفان دولت، از این کشور اخراج شد.